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Ubisoft знову (вже вшосте) перенесла Skull and Bones та скасувала ще три неанонсовані гри. Насувається реструктуризація та скорочення

Ubisoft знову (вже вшосте) перенесла Skull and Bones та скасувала ще три неанонсовані гри. Насувається реструктуризація та скорочення

Skull and Bones — багатостраждальний піратський екшен у відкритому світі Ubisoft — вже можна назвати Duke Nukem 20-х років. Так, його реліз перенесли. Знову (щонайменше вшосте). Саме так Ubisoft відреагувала на уповільнення зростання загальних продажів та економічний спад.

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Розробка Skull and Bones почалася у далекому 2013 році — як розширення до Assassin’s Creed IV: Black Flag. Від моменту анонсу гри у 2017 році її реліз вже переносили цілих шість разів, востаннє — на 9 березня 2023 року. І зараз Ubisoft знову перекроїла графік, поставивши Skull and Bones на «початок 2023-24 фінансового року». Це означає, що раніше квітня 2023-го Skull and Bones не вийде.

У зверненні до інвесторів Ubisoft повідомила, що «здивована» результатом Mario + Rabbids: Sparks of Hope і Just Dance 2023 — обидві гри не виправдали очікувань компанії (читай: провалилися у продажах). А й справді «дуже дивно», чого б це? Що іронічно, Skull and Bones — не єдина гра Ubisoft, яка міцно застрягла у виробничому пеклі. Розробка анонсованої ще у 2008 році Beyond Good and Evil 2 — продовження уподобаної багатьма відомої класичної Action RPG — як відомо, повністю зупинилася. І її подальша доля поки невідома.

І це ще не усі “хороші” новини щодо Ubisoft. Також компанія повідомила про скасування ще трьох неанонсованих проєктів — це на додачу до тих чотирьох, від яких відмовилися минулого року. Зараз план полягає у тому, щоб зосередитися вже запущених іграх-сервісах та інших проєктах за великими франшизами, які вже знаходяться у розробці. У планах Ubisoft на 2023-24 роки — наступна Assassin’s Creed, Avatar: Frontiers of Pandora та інші «поки неанонсовані преміумігри, включаючи одну велику». Можна лише здогадуватися, які з цих ігор зрештою побачать світ.

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За даними Kotaku, Ubisoft створила у своїй паризькій студії спеціальну «команду швидкого реагування» — вона допомагатиме основній команді у сінгапурській студії довести Skull and Bones до ладу. Не можемо не пригадати попередні повідомлення про не дуже високі очікування щодо цієї гри. Окрім того, співробітники Ubisoft розповіли, що у різних командах вже почалися скорочення, що загалом не дивує — масштабні звільнення у великих технологічних компаніях почалися ще у 2022 році й продовжилися у 2023 році.

На тлі фінансових труднощів Ubisoft продовжує скорочувати витрати — компанія спише близько 500 мільйонів євро, які стосуються ігор, скасованих проєктів, а також витрат на дослідження і розробку. Також Ubisoft проведе реструктуризацію з метою скорочення витрат на 200 мільйонів євро протягом найближчих двох років.

Ubisoft також переглянула прогноз щодо продажів та прибутку на поточний фіскальний рік (з квітня 2022 до березня 2023-го) — тепер компанія очікує дохід 725 мільйонів євро (проти 830 мільйонів євро раніше), а замість зростання основних фінансових показників на 10% тепер прогнозується їх погіршення на ті ж самі 10%. Інакше кажучи, попереду Ubisoft чекають непрості часи.

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