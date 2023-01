Ubisoft знову (вже вшосте) перенесла Skull and Bones та скасувала ще три неанонсовані гри. Насувається реструктуризація та скорочення

Skull and Bones — багатостраждальний піратський екшен у відкритому світі Ubisoft — вже можна назвати Duke Nukem 20-х років. Так, його реліз перенесли. Знову (щонайменше вшосте). Саме так Ubisoft відреагувала на уповільнення зростання загальних продажів та економічний спад.

Розробка Skull and Bones почалася у далекому 2013 році — як розширення до Assassin’s Creed IV: Black Flag. Від моменту анонсу гри у 2017 році її реліз вже переносили цілих шість разів, востаннє — на 9 березня 2023 року. І зараз Ubisoft знову перекроїла графік, поставивши Skull and Bones на «початок 2023-24 фінансового року». Це означає, що раніше квітня 2023-го Skull and Bones не вийде.

У зверненні до інвесторів Ubisoft повідомила, що «здивована» результатом Mario + Rabbids: Sparks of Hope і Just Dance 2023 — обидві гри не виправдали очікувань компанії (читай: провалилися у продажах). А й справді «дуже дивно», чого б це? Що іронічно, Skull and Bones — не єдина гра Ubisoft, яка міцно застрягла у виробничому пеклі. Розробка анонсованої ще у 2008 році Beyond Good and Evil 2 — продовження уподобаної багатьма відомої класичної Action RPG — як відомо, повністю зупинилася. І її подальша доля поки невідома.

І це ще не усі “хороші” новини щодо Ubisoft. Також компанія повідомила про скасування ще трьох неанонсованих проєктів — це на додачу до тих чотирьох, від яких відмовилися минулого року. Зараз план полягає у тому, щоб зосередитися вже запущених іграх-сервісах та інших проєктах за великими франшизами, які вже знаходяться у розробці. У планах Ubisoft на 2023-24 роки — наступна Assassin’s Creed, Avatar: Frontiers of Pandora та інші «поки неанонсовані преміумігри, включаючи одну велику». Можна лише здогадуватися, які з цих ігор зрештою побачать світ.

За даними Kotaku, Ubisoft створила у своїй паризькій студії спеціальну «команду швидкого реагування» — вона допомагатиме основній команді у сінгапурській студії довести Skull and Bones до ладу. Не можемо не пригадати попередні повідомлення про не дуже високі очікування щодо цієї гри. Окрім того, співробітники Ubisoft розповіли, що у різних командах вже почалися скорочення, що загалом не дивує — масштабні звільнення у великих технологічних компаніях почалися ще у 2022 році й продовжилися у 2023 році.

На тлі фінансових труднощів Ubisoft продовжує скорочувати витрати — компанія спише близько 500 мільйонів євро, які стосуються ігор, скасованих проєктів, а також витрат на дослідження і розробку. Також Ubisoft проведе реструктуризацію з метою скорочення витрат на 200 мільйонів євро протягом найближчих двох років.

Ubisoft також переглянула прогноз щодо продажів та прибутку на поточний фіскальний рік (з квітня 2022 до березня 2023-го) — тепер компанія очікує дохід 725 мільйонів євро (проти 830 мільйонів євро раніше), а замість зростання основних фінансових показників на 10% тепер прогнозується їх погіршення на ті ж самі 10%. Інакше кажучи, попереду Ubisoft чекають непрості часи.