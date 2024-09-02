Автомобильный бум: продажи новых авто в Украине выросли на 40%. Какие марки были самыми популярными

В течение августа 2024 года в Украине было зарегистрировано более 8,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это новый рекорд за последние 32 месяца, когда в Украине идет полномасштабная война. Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с августом 2023 года потребительская активность на автомобильном рынке выросла на 40%. Напомним, после обнародования налоговых инициатив правительства с планами дополнительно облагать покупку новых авто военным сбором по ставке 15%, украинцы за 2 дня опустошили автосалоны. Похоже, что резкий рост интереса украинцев к инвестиции в автомобиль не ограничился одним уикендом, а наблюдался еще и в течение августа.
Самым популярным брендом среди украинцев в августе 2024 года стал японский автопроизводитель Toyota. В прошлом месяце было реализовано 1248 новых авто этой марки.
Вторую строчку заняла французская компания Renault с показателем 738 единиц. На третьей строчке рейтинга оказалась немецкая компания BMW, которая реализовала 633 автомобиля в течение августа. В пятерку лидеров также вошли два представителя концерна VAG: Skoda — 538 единиц, Volkswagen — 483 единицы.
Самым популярным новым автомобилем среди украинцев в августе 2024 года снова стала модель Renault Duster, оставив за собой статус бестселлера. За прошедший месяц было продано 691 единица этой модели.
В целом, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 47,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 24% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Источник: Укравтопром
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