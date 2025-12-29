Автопилот Garmin впервые самостоятельно посадил самолет

Система автопилота впервые в мире в реальных условиях чрезвычайной ситуации самостоятельно совершила аварийную посадку самолета без участия человека. Инцидент произошел 20 декабря во время полета над штатом Колорадо.

Двухмоторный турбовинтовой самолет Beechcraft Super King Air внезапно потерял давление в салоне. После этого система Garmin Emergency Autoland взяла полный контроль над воздушным судном, взяла на себя навигацию, связь с диспетчерскими службами и без осложнений совершила посадку в аэропорту Rocky Mountain Metropolitan вблизи Денвера примерно в 14:20 по местному времени.

«Это было первое использование Autoland от начала до конца в реальной чрезвычайной ситуации», — заявили в Гармин.

Различные системы автоматической посадки давно применяются для приземления самолетов в сложных погодных условиях, но не во время аварий. Система Emergency Autoland от Garmin создана именно для чрезвычайных ситуаций и предназначена для того, чтобы брать полный контроль над полетом для посадки самолета в случаях, когда пилот не способен управлять. Она может активироваться автоматически или вручную нажатием кнопки. В данном случае Autoland была активирована из-за того, что высота в салоне «превысила установленные безопасные уровни» после быстрой и несанкционированной потери герметичности, сообщил генеральный директор оператора самолета Buffalo River Aviation Крис Таунсли. Пилоты надели кислородные маски и приняли решение оставить систему включенной.

Получив управление, система самостоятельно выбрала аэропорт посадки, учитывая расстояние, длину взлетно-посадочной полосы, запас топлива и другие факторы, а также передала диспетчерам сообщения: «Аварийная автоматическая посадка, 19 минут до полосы 30R в KBJC». На борту находились двое пилотов, пассажиров не было. Самолет выполнял рейс из аэропорта Aspen/Pitkin County, известного как Sardy Field. Предварительные предположения о потере сознания пилотами не подтвердились Путаница у диспетчеров возникла из-за автоматизированного сообщения системы о «недееспособности пилота».

«Хотя система отработала именно так, как и ожидалось, пилоты были готовы восстановить ручное управление самолетом в случае любой неисправности. Пилоты сознательно выбрали сохранить и использовать все доступные инструменты и минимизировать дополнительные переменные в непредсказуемой чрезвычайной ситуации», — отметил Таунсли.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило инцидент и сообщило, что проводит расследование. Видео местной пожарно-спасательной службы зафиксировало, как оба пилота самостоятельно покинули самолет после посадки. Местные службы и авиационные регуляторы рассматривают этот случай как прецедент, который может повлиять на дальнейшее внедрение автономных систем безопасности в гражданской авиации.

Источник: Futurism.com