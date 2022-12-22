Двое злоумышленников при помощи россиян взломали систему диспетчерской службы такси аэропорта Кеннеди

Даниэль Абаев и Питер Лейман из Квинса были арестованы за взлом системы диспетчерской службы такси JFK (Международный аэропорт имени Джона Кеннеди). Содействие в этом им оказывали граждане россии.

По данным Министерства юстиции США, в промежуток времени с сентября 2019 года по сентябрь 2021 года они взимали с водителей по $10 за то, чтобы продвинуть очередь такси в аэропорту Кеннеди. Как правило, автомобили такси отправляются в поездку в зависимости от порядка их прибытия.

«В течение многих лет хакерские атаки ответчиков не позволяли честным таксистам принимать заказы в JFK в том порядке, в котором они прибыли», — говорится в заявлении прокурора США Дамиана Уильямса. «Теперь, благодаря совместной работе Офиса с администрацией аэропорта, этим обвиняемым предъявлены серьёзные уголовные обвинения в предполагаемых киберпреступлениях».

Согласно обвинительному акту Министерства юстиции, подозреваемые исследовали различные способы проникновения в систему диспетчерской службы такси JFK: подкуп людей для подключения к компьютеру флэш-накопителя с вредоносным ПО, кражу планшетов, вход в систему через Wi-Fi. Абаев в какой-то момент написал одному из российских хакеров:

«Я знаю, что Пентагон взламывают [.]. Итак, не можем ли мы взломать индустрию такси[?]»

Злоумышленники использовали чат для общения с водителями. Некоторым из них предлагалось не платить по $10, если они помогали вовлечь в схему других водителей. Абаеву и Лейману предъявлены обвинения по двум пунктам в сговоре с целью взлома компьютерных систем, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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Источник: Engadget