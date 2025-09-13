Новости WTF 13.09.2025 comment views icon

Когда кресло действительно горит: модер создал кабину пилота для авиасимуляторов с рабочими двигателями и пушками

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Коли крісло справді горить: модер створив кабіну пілота для авіасимуляторів з робочими двигунами та гарматами

Энтузиаст авиационных симуляторов построил чрезвычайно необычный кокпит истребителя, который выходит далеко за рамки традиционных систем с имитацией движения. Пользователь u/Ok_But_1351 поделился на Reddit видео с китайской платформы Bilibili. Конструкция выглядит впечатляюще, даже если ее внешность и далека от настоящей кабины истребителя.

Основой симулятора стало кресло на платформе с тремя осями движения, которое воспроизводит маневры игры на экране. Полноценную аэробатику с вращениями на 360 градусов оно имитировать не способно, но ощущения значительно реалистичнее, чем в обычном статичном кресле. Автор не ограничился только движением: он добавил «систему управления энергией» с емкостью, работающей как топливный бак для кресельного «форсажа». Когда рычаг газа доводят до максимума, из двух сопел внизу вырываются настоящие языки пламени — имитируя работу реактивных двигателей на максимальной тяге.

Но это еще не все. В конструкции есть пневматическая пушка, которая загорается при выстрелах из бортового оружия в игре, а также блок ракет, выпускающий фейерверки при запуске ракет. При активации отражателей и тепловых ловушек для уклонения от атак симулятор также реагирует — комната наполняется полосками фольги, которые изображают отстрел пассивных средств противодействия.

The legendary Chinese "blyat" has assembled a fighter jet cockpit in his garage, complete with turbines, a launcher, and even an aircraft machine gun. Don't show this to your dad.
byu/Ok_Bit_1351 innextfuckinglevel

Конечно, такой уровень эффектов требует немало подготовки: все системы нужно перезаряжать после каждого использования. Пользователи также отметили, что в кокпите только один дисплей, и он не закреплен непосредственно на кресле. Из-за этого игрок не видит изображение, когда во время маневра кресло наклоняется. Вероятно, это лишь ранний концепт.

Среди возможных улучшений — использование трех мониторов, закрепленных непосредственно на кресле, применение VR- или AR-гарнитур для полного погружения, или системы отслеживания движения головы TrackIR, которая синхронизирует обзор с положением игрока. Также стоило бы интегрировать реалистичные авиационные панели вместо кастомных, показанных в видео. Самое главное — проверить безопасность системы, ведь в ролике хорошо видно, как после запуска пламени игрок вынужден браться за огнетушитель.

Источник: tomshardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Рецензия на сериал "Девушка моего сына" / The Girlfriend
Аквариум для RTX 5090: корпус darkFlash Floatron F1 оптимизирован для доступа воздуха и размещения компонентов
Epic Games раздает топовый киберпанк-слэшер Ghostrunner 2
Сейчас у Ethereum — один из самых сильных циклов за всю свою историю
Сиквел мультфильма "Братья Супер Марио" получил первый тизер и дату выхода
Прощай, Tornado Cash? В США запретят криптомикшеры
Тонкий Apple iPhone Air: 9 вещей, которыми пришлось пожертвовать
"Слышишь, нуб, удаляй игру": Гейб Ньюэлл пожаловался на буллинг в Dota 2
Межзвездная комета 3I/ATLAS меняет цвет, и зеленые человечки здесь ни при чем
Албания назначила ИИ-бота министром для борьбы с коррупцией
Скрытая энергия: устройство растяжения добывает электричество из вибрации окружающего мира
"Подделка. Искусственный интеллект в мире людей": фальшивый разум, или о чем молчат ИИ-изобретатели. Рецензия ИТС.ua
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить