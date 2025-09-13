Когда кресло действительно горит: модер создал кабину пилота для авиасимуляторов с рабочими двигателями и пушками

Энтузиаст авиационных симуляторов построил чрезвычайно необычный кокпит истребителя, который выходит далеко за рамки традиционных систем с имитацией движения. Пользователь u/Ok_But_1351 поделился на Reddit видео с китайской платформы Bilibili. Конструкция выглядит впечатляюще, даже если ее внешность и далека от настоящей кабины истребителя.

Основой симулятора стало кресло на платформе с тремя осями движения, которое воспроизводит маневры игры на экране. Полноценную аэробатику с вращениями на 360 градусов оно имитировать не способно, но ощущения значительно реалистичнее, чем в обычном статичном кресле. Автор не ограничился только движением: он добавил «систему управления энергией» с емкостью, работающей как топливный бак для кресельного «форсажа». Когда рычаг газа доводят до максимума, из двух сопел внизу вырываются настоящие языки пламени — имитируя работу реактивных двигателей на максимальной тяге.

Но это еще не все. В конструкции есть пневматическая пушка, которая загорается при выстрелах из бортового оружия в игре, а также блок ракет, выпускающий фейерверки при запуске ракет. При активации отражателей и тепловых ловушек для уклонения от атак симулятор также реагирует — комната наполняется полосками фольги, которые изображают отстрел пассивных средств противодействия.

Конечно, такой уровень эффектов требует немало подготовки: все системы нужно перезаряжать после каждого использования. Пользователи также отметили, что в кокпите только один дисплей, и он не закреплен непосредственно на кресле. Из-за этого игрок не видит изображение, когда во время маневра кресло наклоняется. Вероятно, это лишь ранний концепт.

Среди возможных улучшений — использование трех мониторов, закрепленных непосредственно на кресле, применение VR- или AR-гарнитур для полного погружения, или системы отслеживания движения головы TrackIR, которая синхронизирует обзор с положением игрока. Также стоило бы интегрировать реалистичные авиационные панели вместо кастомных, показанных в видео. Самое главное — проверить безопасность системы, ведь в ролике хорошо видно, как после запуска пламени игрок вынужден браться за огнетушитель.

Источник: tomshardware