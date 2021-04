В США два человека погибли в жуткой аварии с горящей Tesla, которой никто не управлял

Прибывшей на место ДТП пожарной бригаде понадобилось четыре часа, чтобы полностью потушить пожар.

Власти Техаса сообщили, что два человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля Tesla, которым никто не управлял — машина на большой скорости врезалась в дерево и загорелась, сообщил местный хьюстонский телеканал KPRC 2.

Причины аварии, которая произошла около 21:00 по местному времени 18 апреля в городе Спринг, штат Техас (недалеко от Хьюстона), выясняются. По информации KHOU в Хьюстоне, прибывшие на место ДТП пожарные в течение четырех часов использовали 113,6 тыс. литров воды, чтобы потушить пожар, поскольку батарея Tesla продолжала воспламеняться. Власти пытались связаться с Tesla для предоставления помощи в ликвидации пожара. Удалось ли им связаться с компанией и получить какой-либо ответ, не уточняется.

Two men dead after fiery crash in Tesla Model S.

“[Investigators] are 100-percent certain that no one was in the driver seat driving that vehicle at the time of impact,” Harris County Precinct 4 Constable Mark Herman said. “They are positive.” #KHOU11 https://t.co/q57qfIXT4f pic.twitter.com/eQMwpSMLt2

— Matt Dougherty (@MattKHOU) April 18, 2021