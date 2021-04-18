В США два человека погибли в жуткой аварии с горящей Tesla, которой никто не управлял

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Прибывшей на место ДТП пожарной бригаде понадобилось четыре часа, чтобы полностью потушить пожар.

Власти Техаса сообщили, что два человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля Tesla, которым никто не управлял — машина на большой скорости врезалась в дерево и загорелась, сообщил местный хьюстонский телеканал KPRC 2.

Причины аварии, которая произошла около 21:00 по местному времени 18 апреля в городе Спринг, штат Техас (недалеко от Хьюстона), выясняются. По информации KHOU в Хьюстоне, прибывшие на место ДТП пожарные в течение четырех часов использовали 113,6 тыс. литров воды, чтобы потушить пожар, поскольку батарея Tesla продолжала воспламеняться. Власти пытались связаться с Tesla для предоставления помощи в ликвидации пожара. Удалось ли им связаться с компанией и получить какой-либо ответ, не уточняется.

Two men dead after fiery crash in Tesla Model S. “[Investigators] are 100-percent certain that no one was in the driver seat driving that vehicle at the time of impact,” Harris County Precinct 4 Constable Mark Herman said. “They are positive.” #KHOU11 https://t.co/q57qfIXT4f pic.twitter.com/eQMwpSMLt2 — Matt Dougherty (@MattKHOU) April 18, 2021

По предварительным данным, машина двигалась с высокой скоростью и на резком повороте съехала с дороги, столкнувшись с деревом. Как сообщает сайт KHOU, один из погибших в момент столкновения находился на переднем пассажирском сиденье, а второй — на заднем сиденье. Полицейский четвертого участка округа Харрис Марк Херман в комментарии KHOU сообщил, что в момент столкновения «никто не управлял» полностью электрическим автомобилем Tesla 2019 года. Пока неясно, была ли в этот момент активирована система адаптивного круиз-контроля Autopilot.

Западным СМИ не удалось быстро получить комментарий у представителей компании. Ранее Tesla распустила PR-отдел и обычно не отвечает на запросы СМИ.

Как отмечает The Verge, на сегодняшний день в официальных отчетах Национального агентства по безопасности дорожного движения в США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) фигурирует 23 аварии с участием автопилота Tesla, но, похоже, это первое ДТП со смертельным исходом, когда водитель не находится на своем месте.

В отличие от недавнего схожего инцидента в Канаде, на сей раз без жертв, к сожалению, не обошлось.

Tesla в описании функциональности на сайте и всех материалах отчетливо указывает, что ее продвинутая система помощи Autopilot не обеспечивает полную автономность и требует от водителя, который несет полную ответственность за управление ТС, постоянно следить за ситуацией на дороге, не снимая рук с рулевого колеса. Однако нередко водители злоупотребляют возможностями автопилота Tesla, что очень часто приводит к авариям, в том числе с трагическим исходом.

Сейчас единственным «предохранителем» в Tesla Autopilot являются встроенные в рулевое колесо датчики, которые определяют наличие и отсутствие рук на рулевом колесе. Но система эта неидеальна — существуют различные приспособления вроде Autopilot Buddy, позволяющие обходить систему контроля. Ранее NHTSA предупреждала об этом компанию Илона Маска.