Хотел сэкономить: водитель подключил Tesla Model S напрямую к линии электропередач, но авто «внезапно» загорелось

Водитель хотел украсть немножко электроэнергии, напрямую подключившись к ЛЭП.

Для Мексики кража электроэнергии от линий электропередач — обычное дело, которое обходится национальной энергетической компании примерно в $2 млрд в год.

Один из гостей Тихуаны таким образом решил подзарядить свою Tesla Model S — вместо того, чтобы воспользоваться общественной зарядкой или бытовым зарядным устройством. Однако что-то пошло не так и машина загорелась.

Водитель вызвал пожарных, которым довольно быстро удалось потушить огонь, но он все равно перекинулся на соседний дом. К счастью, ни в авто, ни в помещении никого из людей не было. Точная степень повреждений для Tesla неизвестна, однако вряд ли она подлежит ремонту.

Местные пожарные говорят, что впервые увидели, как горит электромобиль, цена которого обычно стартует от $70 тысяч.

«Это что-то необычное — видеть Tesla в огне», — говорит пожарный Артуро Санчес. «Важно знать, как тушить пожары в электромобилях».

Интересно, что владельцем Tesla оказался турист из США, и неизвестно, почему он внезапно решил воспользоваться популярным у местных способом зарядки, когда в Тихуане масса обычных зарядных станций для электромобилей.

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Источник: Carscoops, Autonews