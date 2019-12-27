Авторизация в ПО Messenger без учётной записи Facebook теперь невозможна для новых пользователей

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В 2015 году социальная сеть Facebook позволила потенциальным пользователям авторизоваться в приложении для обмена сообщениями Messenger, используя только номер телефона. Таким образом, работать с мессенджером можно было, даже не имея учётной записи Facebook. Но теперь такая возможность закрыта.

Отныне пользователи больше не смогут зарегистрироваться в мессенджере, если у них нет учётной записи Facebook. На странице Help Center чётко указано:

«Чтобы использовать Messenger, нужно создать аккаунт Facebook»

Facebook также подтвердила эти изменения, заявив, что «подавляющее большинство людей, использующих мессенджер, уже авторизуются через Facebook» и что компания просто хочет упростить этот процесс.

Представитель компании также уточнил, что новое правило касается только тех, кто «новичок в Messenger». Те пользователи, кто уже работают с приложением Messenger без учётной записи социальной сети, смогут делать это и дальше – никакие действия с их стороны не потребуются.

Однако некоторые пользователи жаловались на трудности с авторизацией в приложение после перехода на новые правила. Приложение выводило уведомление о том, что их учетная запись ограничена.

Источник: Engadget