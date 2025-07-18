Баг Steam сделал инди-разработчиков «миллионерами» — но они праздновали недолго

Steam случайно сделал некоторых инди-разработчиков «миллионерами» — они успели открыть шампанское, но допивали уже разочарованными.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

В статистике взлетело количество списков желаний для их игр. Первым о странной активности сообщил разработчик научно-фантастического платформера Bzzzt.

«Steam Analytics наконец-то вернулась после 14-дневной «темноты», вызванной летней распродажей. Действительно ли она вернулась? Несколько миллионов добавлений в желаемое ежедневно для моей игры Bzzzt — похоже, я скоро стану миллионером», — написал инди-разработчик.

На это отреагировали и другие независимые авторы. Разработчик жуткой карточной игры Forbidden Solitaire Джейк Биркетт говоритчто с ним случилось «подобное безумие». Учетная запись игры Констанс тоже подтвердил: «У нас 14 миллионов списков желаний?

Steam Analytics are finally back after the 14-day outage caused by the Summer Sale Event. Or… Are They? 🤪

A few million wishlists per day for my BZZZT game sounds like I’ll be a millionaire soon.#ErrorInTheMatrix pic.twitter.com/L3885f5fQ8 — Ko.dll (@ko_dll) July 15, 2025

Но стать «миллионерами» не удалось. Все произошло из-за бага в Steam Analytics после летней распродажи, которая продержалась две недели. Valve уже восстановила аналитику — цифры стали на свои места. Однако разработчики успели немного пошутить и даже предположить, что такая аномалия могла бы помочь в продвижении их проектов, если система Steam действительно считала эти игры массово желанными и повышала им видимость. Хотя лучше бы Valve замечала, что платформа продает много ворованных проектов.

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Итак, миллионерами инди-разработчики не стали, но был момент радости и появилось несколько локальных мемов. А параллельно в Steam нашествие ИИ-игр — за неполные 7 месяцев количество игр с искусственным интеллектом выросло на 700%. Также платформа объявила об изменении правил: теперь запрещено играм нарушать «правила и стандарты» различных платежных систем и банков. Деталей пока нет, однако в сообществе уже обсуждают, что это может затронуть не только контент для взрослых, но и что-то более широкое.

Источник: Games Radar