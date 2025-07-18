Новости Игры 18.07.2025 comment views icon

Баг Steam сделал инди-разработчиков «миллионерами» — но они праздновали недолго

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Баг Steam сделал инди-разработчиков «миллионерами» — но они праздновали недолго

Steam случайно сделал некоторых инди-разработчиков «миллионерами» — они успели открыть шампанское, но допивали уже разочарованными.

В статистике взлетело количество списков желаний для их игр. Первым о странной активности сообщил разработчик научно-фантастического платформера Bzzzt.

«Steam Analytics наконец-то вернулась после 14-дневной «темноты», вызванной летней распродажей. Действительно ли она вернулась? Несколько миллионов добавлений в желаемое ежедневно для моей игры Bzzzt — похоже, я скоро стану миллионером», — написал инди-разработчик.

На это отреагировали и другие независимые авторы. Разработчик жуткой карточной игры Forbidden Solitaire Джейк Биркетт говоритчто с ним случилось «подобное безумие». Учетная запись игры Констанс тоже подтвердил: «У нас 14 миллионов списков желаний?

Но стать «миллионерами» не удалось. Все произошло из-за бага в Steam Analytics после летней распродажи, которая продержалась две недели. Valve уже восстановила аналитику — цифры стали на свои места. Однако разработчики успели немного пошутить и даже предположить, что такая аномалия могла бы помочь в продвижении их проектов, если система Steam действительно считала эти игры массово желанными и повышала им видимость. Хотя лучше бы Valve замечала, что платформа продает много ворованных проектов.

Итак, миллионерами инди-разработчики не стали, но был момент радости и появилось несколько локальных мемов. А параллельно в Steam нашествие ИИ-игр — за неполные 7 месяцев количество игр с искусственным интеллектом выросло на 700%. Также платформа объявила об изменении правил: теперь запрещено играм нарушать «правила и стандарты» различных платежных систем и банков. Деталей пока нет, однако в сообществе уже обсуждают, что это может затронуть не только контент для взрослых, но и что-то более широкое.

Источник: Games Radar

Популярные новости

Новые гаджеты OnePlus: часы Watch 3 43 мм и наушники Buds 4 с автономностью до 45 часов
Sony объявляет программу замены Xperia 1 VII из-за технических проблем
Массовые штрафы в «Резерв+» за несвоевременное обновление данных — даже тем, кто обновил
24 мировых рекорда: электрогиперкар Rimac Nevera R за €2,3 млн демонстрирует потенциал EV
Microsoft опровергает потерю Windows 400 млн пользователей и заменяет неудачный текст в блоге
Pixar пересняла «Элио», чтобы убрать квир-персонажа — режиссера уволили, а бюджет вырос вдвое
Создатель The Last of Us назвал свою любимую RPG 2025 года: «Одна из самых креативных историй, в которые я играл»
Третий сезон «Игры в кальмара» побил рекорд по просмотрам Netflix за 3 дня — несмотря на ужасные оценки зрителей
Полиция разместила фото доказательств, искаженное ИИ — сначала отрицала, а потом извинялась
Обломки «подбитого» NASA DART астероида ведут себя неожиданно и опасно
Samsung Galaxy Fold7 «засветился» на фото — новые детали и характеристики
Спотовые Ethereum-ETF зафиксировали рекордные дневные притоки капитала с BlackRock и Fidelity во главе
OnePlus представила 11″ планшет Pad Lite — больше памяти только с LTE
Q-Code 92: сборка ПК за $20 000 не работает несмотря на многочисленные замены компонентов, включая материнскую плату
В сеть слили первый тизер «Одиссеи» — Телемах Тома Холланда ищет отца
Илон Маск объявил о создании политической партии
Главное атмосфера, а не сюжет: Квентин Тарантино назвал два лучших «фильма для тусовок» всех времен
Чатбот Claude месяц управлял «мини-магазином» — потерял $200, сошел с ума и поехал на бизнес-встречу к Симпсонам
Chrome, собирайся на покой. Perplexity выпустила собственный ИИ-браузер, OpenAI — на очереди
Огромные реки Антарктиды: ученые воссоздали вид континента без льда
«В Salesforce искусственный интеллект выполняет до 50% работы», — CEO Марк Бениофф
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить