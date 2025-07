Баг Steam сделал инди-разработчиков «миллионерами» — но они праздновали недолго

Steam случайно сделал некоторых инди-разработчиков «миллионерами» — они успели открыть шампанское, но допивали уже разочарованными.

В статистике взлетело количество списков желаний для их игр. Первым о странной активности сообщил разработчик научно-фантастического платформера Bzzzt.

На это отреагировали и другие независимые авторы. Разработчик жуткой карточной игры Forbidden Solitaire Джейк Биркетт говоритчто с ним случилось «подобное безумие». Учетная запись игры Констанс тоже подтвердил: «У нас 14 миллионов списков желаний?

Steam Analytics are finally back after the 14-day outage caused by the Summer Sale Event. Or… Are They? 🤪

A few million wishlists per day for my BZZZT game sounds like I’ll be a millionaire soon.#ErrorInTheMatrix pic.twitter.com/L3885f5fQ8

— Ko.dll (@ko_dll) July 15, 2025