Каждая пятая игра в Steam за 2025 год создана с помощью ИИ, — отчет

За половину 2025 года в Steam накопилось немало новых игр — каждую пятую из них официально разрабатывали с использованием генеративного ИИ.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Автор исследования Ичиро Ламбе в отчете Totally Human Media упомянул, что в прошлом году Valve открыла площадку для разработчиков, использующих GenAI для создания игры. Он решил узнать, сколько таких игр успели выпустить. Оказывается, что за неполные 7 месяцев на платформе накопилось уже 7818 таких проектов — примерно 7% всей библиотеки Steam, где сейчас более 114 тысяч игр. В 2024 году таких игр было около тысячи, то есть это рост на 700% за год.

Но главное не это. Самое интересное, что почти каждая пятая новинка этого года использует ИИ хотя бы в какой-то форме. Это может быть все что угодно: генерация моделей, текстур, иллюстраций, саундтреков, голосов, даже диалогов или описаний предметов. По словам Ламбе, около 60% таких случаев касаются именно визуальных элементов: персонажи, задние планы, 3D-модели, текстуры. Другие варианты — генерация звука, текста, кода, маркетинговых материалов для страниц в Steam.

Причем отдельный тренд — игры, где ИИ работает прямо во время геймплея. Например, модерирует контент, сгенерированный игроками, или создает новые миры по подсказке в реальном времени. Даже популярные релизы уже открыто используют GenAI. Самая большая игра из списка — My Summer Car, которая продалась тиражом более 2,5 млн копий. Там ИИ сгенерировал только картины, которые висят в главном доме. А в InZOI, который называли «The Sims на максималках»игроки сами могут создавать текстуры и одежду с помощью генеративного ИИ.

Ламбе добавляет: разработчики все чаще стараются прописывать упоминание о GenAI максимально осторожно, чтобы не напугать игроков. Хотя некоторые разработчики пытаются скрыть использование ИИ, как было с The Alters. Однако нет смысла отрицать, что в дальнейшем студии будут все больше опираться на подобные технологии. Техногиганты стараются первыми зацепиться за возможность сэкономить, поэтому весной Microsoft выпустила игровую модель Muse AI. А через некоторое время показала ИИ-версию классического Quake 2. Поэтому впереди будет только больше игр с использованием ИИ, а геймдев будет дальше лихорадить от массовых увольнений.

Источник: Totally Human Media