Баг в Steam перезаписывает загруженную игру, если установить другую или мод с подобным названием

В Steam нашелся баг, из-за которого одна игра может перезаписать другую, если у них одинаковое название или устанавливаются в одну и ту же папку.

Пользователи Reddit показали проблему на примере двух разных проектов под названием Synergy. Юзер maciej0s123 говорит, что один из них градостроительный симулятор от Leikir Studio (2025 год), а другой — бесплатный мод сообщества для Half-Life 2, которому почти 20 лет.

Оба проекта используют один и тот же каталог установки, а после инсталляции второй игры Steam перезаписывает .exe-файл первой. Автор поста объяснил, что если сначала установить градостроительную Synergy, а затем мод для Half-Life 2, то попытка запустить одну игру автоматически запускает другую. То есть Steam подменяет файл запуска, не предупреждая пользователя.

Вероятная проблема в том, как именно платформа организует установку игр. Каждая игра имеет собственный App ID, но наименование папки для инсталляции задает сам разработчик. Обычно это просто название игры, что в большинстве случаев не вызывает трудностей. Но если имена совпадают, каталоги могут накладываться друг на друга, а файлы — перезаписываться.

Другие платформы работают иначе. В Microsoft Store, Google Play и App Store от Apple каталоги установки формируются по уникальным идентификаторам игры. Поэтому даже если названия совпадают, программы все равно попадают в разные папки. А вот Steam изначально создавался как площадка для игр на Source Engine и, похоже, не предусматривал ситуаций с дублированием названий.

Автор сообщения обратился в службу поддержки Steam, но получил лишь размытый ответ: компания не может комментировать будущие или запланированные исправления. Поэтому пока решение проблемы приходится искать самостоятельно. На Reddit советуют после установки первой игры вручную переименовывать папки и изменять параметр installdir в каталоге steamapps. Подобные случаи случаются редко, но с ростом количества инди-игр в Steam риск таких накладок может становиться все больше и больше.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Automaton