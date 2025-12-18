Новости Игры 18.12.2025 comment views icon

Баг в Steam перезаписывает загруженную игру, если установить другую или мод с подобным названием

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Баг у Steam призводить до перезапису завантаженої гри, якщо встановити іншу чи мод з подібною назвою

В Steam нашелся баг, из-за которого одна игра может перезаписать другую, если у них одинаковое название или устанавливаются в одну и ту же папку.

Пользователи Reddit показали проблему на примере двух разных проектов под названием Synergy. Юзер maciej0s123 говорит, что один из них градостроительный симулятор от Leikir Studio (2025 год), а другой — бесплатный мод сообщества для Half-Life 2, которому почти 20 лет.

Оба проекта используют один и тот же каталог установки, а после инсталляции второй игры Steam перезаписывает .exe-файл первой. Автор поста объяснил, что если сначала установить градостроительную Synergy, а затем мод для Half-Life 2, то попытка запустить одну игру автоматически запускает другую. То есть Steam подменяет файл запуска, не предупреждая пользователя.

Баг у Steam призводить до перезапису завантаженої гри, якщо встановити іншу чи мод з подібною назвоюБаг у Steam призводить до перезапису завантаженої гри, якщо встановити іншу чи мод з подібною назвою

Вероятная проблема в том, как именно платформа организует установку игр. Каждая игра имеет собственный App ID, но наименование папки для инсталляции задает сам разработчик. Обычно это просто название игры, что в большинстве случаев не вызывает трудностей. Но если имена совпадают, каталоги могут накладываться друг на друга, а файлы — перезаписываться.

Баг у Steam призводить до перезапису завантаженої гри, якщо встановити іншу чи мод з подібною назвою
Папка с расположением игры

Другие платформы работают иначе. В Microsoft Store, Google Play и App Store от Apple каталоги установки формируются по уникальным идентификаторам игры. Поэтому даже если названия совпадают, программы все равно попадают в разные папки. А вот Steam изначально создавался как площадка для игр на Source Engine и, похоже, не предусматривал ситуаций с дублированием названий.

Автор сообщения обратился в службу поддержки Steam, но получил лишь размытый ответ: компания не может комментировать будущие или запланированные исправления. Поэтому пока решение проблемы приходится искать самостоятельно. На Reddit советуют после установки первой игры вручную переименовывать папки и изменять параметр installdir в каталоге steamapps. Подобные случаи случаются редко, но с ростом количества инди-игр в Steam риск таких накладок может становиться все больше и больше.

Источник: Automaton

Популярные новости

arrow left
arrow right
Bethesda перевыпустила Elder Scrolls V: Skyrim на новой платформе спустя 14 лет после запуска
Larian анонсировала Divinity: "Самая большая игра в истории, больше Baldur's Gate 3"
Патч 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2: разработчики показали измененный инвентарь игрока
В аномалиях S.T.A.L.K.E.R. 2 начал спавниться уникальный артефакт
Вышел S.T.A.L.K.E.R. 2 патч 1.7 Expedition — Zone Kit, лучший A-life и очень много геймплейных изменений
Лучше, чем GOTY: студию-создателя S.T.A.L.K.E.R. 2 признали "нежелательной" организацией в рф
Китайцы готовят собственный Steam — игровой онлайн-магазин от создателей TikTok
Kyiv, а не Kiev: Paradox дерусифицировала названия украинских городов в Europa Universalis 5
CEO Ubisoft об Assassin's Creed Shadows: перестали "кормить троллей" и быстро убрали "фальшивые ссоры" вокруг игры
Создатели The Outer Worlds 2 высмеяли владельцев премиум-издания: "Вы причина, почему работает наш маркетинг"
Лучше, чем в Черную пятницу: PS Store запустил финальную распродажу года со скидками до -90%
Сюрприз! Саудовская Аравия будет владеть 93% EA после заключения сделки
Теперь только на ПК: EA "убивает" мобильную The Sims спустя 8 лет после запуска
Производительность Steam Machine превосходит 70% ПК и комфортна для всех игр, — инженер Valve на канале Адама Сэвиджа
Доктор Кавасима был прав: ученые доказали, что видеоигры замедляют старение мозга на 10 лет
В Steam начался Фестиваль спорта — F1 Manager, theHunter и другие со скидками до 90%
Kingdom Come: Deliverance 2 стала временно бесплатной в Steam
GOG нанял частных детективов для поиска правообладателей ретро-игр
117 из миллиона игроков ARC Raiders убили себя камнями — разработчики не понимают, как им это удалось
Фэнтезийная RPG с колоритом Dark Messiah: появились первые 8 минут геймплея Fatekeeper
Сценарист и геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance 2 создаст квесты для Witcher 4
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить