Baldur’s Gate 3 не будет на Game Pass, игра заслуживает справедливой оплаты – Свен Винке

Baldur’s Gate 3 уже доступна на Xbox, но не ждите игры на Game Pass – ее там никогда не будет. В интервью IGN о создании Baldur’s Gate 3, основатель Larian Studios Свен Винке объяснил, почему Baldur’s Gate 3 будет продаваться только за фулл прайс.

«Мы всегда говорили, с самого начала, что этого не будет в Game Pass».

Винке отметил, что Larian Studios создала качественную большую игру без микротранзакций и требует справедливой оплаты:

«Мы сделали большую игру, поэтому я думаю, что за это нужно заплатить справедливую цену, и я думаю, что это нормально. Кроме этого, мы не взимаем плату за микротранзакции, так что вы получаете то, за что платите. Впереди большая мясистая игра. Поэтому я считаю, что это должно существовать так, как оно есть. Именно это позволяет продолжать создавать другие игры».

Можно лишь констатировать, что Винке имеет право так говорить. Согласно опыту обозревателей, одно прохождение Baldur’s Gate 3 может занять около 150 часов. Многие играют несколько раз, пробуя различные варианты прохождения, прокачки персонажей, а также удачу в подбрасывании игровой кости, результаты которого ощутимо влияют на дальнейшие события.

Жесткую позицию Винке против размещения Baldur’s Gate 3 на Game Pass можно сравнить с отношением Bethesda к Starfield, которая была доступна в подписке сразу. С момента запуска, который принес большую прибыль, Starfield получила много нареканий, некоторые пользователи, в том числе и в комментах ITC, отговаривают других от приобретения игры, поэтому Game Pass может оказаться полезным для нее.