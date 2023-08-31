Starfield обошел Baldur’s Gate 3 и стал лидером продаж в Steam, а Тодд Ховард начал всех благодарить

Еще до полноценного релиза 6 сентября (1 сентября доступ получат покупатели Premium Edition) и буквально на следующий день после открытия возможности предварительной загрузки в Steam, Starfield возглавила чарты платформы, став самой продаваемой (по доходу) игрой.

Starfield обошла пару вечной классики — бесплатные многопользовательские Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Замыкают пятерку свежие хиты — недавний лидер Baldur’s Gate 3 и Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Starfield является одним из важнейших эксклюзивов Microsoft за последние годы, не менее важной является игра для Bethesda, это первая за почти 30 лет новая франшиза компании. Чтобы подчеркнуть это — глава компании Тодд Ховард написал служебную записку, которая предназначалась работникам Xbox, Microsoft и Bethesda, но была опубликована WindowsCentral.

Я постучал в дверь Роберта Альтмана (один из соучредителей ZeniMax Media и генеральный директор Bethesda, умер в 2021 году в возрасте 73 лет). «Есть несколько минут?»

«Конечно».

Это было начало 2013 года, мы разрабатывали Fallout 4, а Skyrim все еще пользовался огромным успехом. Я был там, чтобы предложить ему нашу следующую игру. Это будет не продолжение наших текущих игр (он выглядел обеспокоенным), а грандиозная космическая ролевая игра и наша первая новая интеллектуальная собственность за последние 25 лет (он выглядел заинтересованным). Он будет погружен в создание и поиск нашего места во вселенной (легкий блеск). Вы будете исследовать галактику так, как это могут сделать только видеоигры. И будет называться — Starfield. (Улыбка).

«Звучит фантастически».

Роберт был первым, кто поверил в нас, несмотря на ситуацию. Наш путь к созданию Starfield был долгим и извилистым, мы создавали другие игры (Fallout 4, Skyrim SE, Fallout Shelter, Skyrim VR, Fallout 76, снова Skyrim…). Основная разработка с 2020 по 2023 год происходила под влиянием огромных изменений в нашей жизни. Глобальная пандемия, смерть Роберта и присоединение к Xbox.

Невероятно находиться в том моменте, когда Starfield наконец-то запускается на этой неделе. Игра существует только потому, что в нее верили все остальные. На протяжении десятилетий нас поддерживали все сотрудники ZeniMax, и все они делали лучшую работу. Особая благодарность нашим издательским командам, которые стремились создать не просто очередной релиз, а что-то, что захватит умы и вдохновит геймеров во всем мире. А также нашим партнерам по контролю качества, перед которыми стояла нелегкая задача тестирования игры, где может случиться все, что угодно. И спасибо Джейми Ледеру и нашим командам администраторов и HR, которые поддерживали всех на протяжении самых сложных лет, с которыми любой из нас сталкивался.

И, конечно же, Фила Спенсера. Его поддержка каждой игры и каждого игрока была непоколебимой и ожесточенной. Присоединение к Xbox сблизило нас со многими, с кем мы работали более 20 лет. Я не могу представить себе лучшего места для создания игр, где может процветать разнообразие студий, создателей и игр. Эта поддержка исходила от всей команды руководства Xbox и всех областей издательской деятельности и поддержки разработчиков. Особая благодарность магам из ATG, чьи заклинания и заклинания помогли сделать эту игру лучше.

И самое главное — команде, с которой я работаю в Bethesda Game Studios. Это невероятное благословение — быть окруженным таким количеством талантливых и вдохновленных людей каждый день. Такие моменты заставляют задуматься. Некоторые из нас были вместе десятилетиями, некоторые присоединились совсем недавно, но всех нас объединяет одинаковая страсть. Я не могу не гордиться их постоянной преданностью созданию чего-то действительно особенного.

Наконец, огромная благодарность всем вам в семье Xbox и Bethesda. Ваш энтузиазм и поддержка имеют для нас огромное значение. Создание этой игры было одним из самых сложных и самых захватывающих опытов в нашей карьере — путешествие, которое мы никогда не забудем. И когда мы подходим к концу этой главы, мы передаем ее вам. Каждый из вас получит игру в раннем доступе и сможет начать играть уже в эту пятницу, 1 сентября, но поскольку это единое мировое время, вы можете начать играть уже в четверг вечером (спасибо Новой Зеландии!).

Мы надеемся, что у вас будет возможность поиграть, и что ваше путешествие будет таким же полезным, как и наше.

С наилучшими пожеланиями, Тодд.