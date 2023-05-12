Бан салфеткам для дезинфекции – ученые говорят, что химические вещества в их составе могут вызвать бесплодие, астму и заболевания кожи

В новой исследовательской статье говорится, что салфетки для дезинфекции содержат опасную химическую группу под названием QAC, которая может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
С начала пандемии средства для дезинфекции стали неотъемлемой составляющей повседневной жизни людей, а спрос на них вырос по всему миру. В 2021 году компания Clorox резко увеличила производство салфеток для дезинфекции до 1,5 млн пачек в день, а отраслевая торговая группа отчитывалась, что 83% опрошенных потребителей примерно в то же время использовали продукт в течение последней недели.
Впоследствии, когда мир немного оправился от коронавируса, а учебные учреждения снова открыли двери для учеников и учителей, спрос на средства для дезинфекции никуда не девался – школьники старательно протирали салфетками рабочие столы, а преподаватели время от времени распыляли специальные спреи, чем вызывали беспокойство исследователей токсичных химикатов. По их мнению, средства для дезинфекции мало чем защищают пользователей от COVID-19 – вместо этого могут подвергать людей под действие опасной химической группы, четвертичных аммониевых соединений (QAC).
QAC – это обычные компоненты многих популярных салфеток и спреев для дезинфекции, в основном утверждающих, что они «убивают 99,9% микробов».
«Химические вещества могут быть неэффективными, но вместе с тем очень вредными». Мы провели исследование, чтобы узнать, что мы вообще знаем о QAC и обнаружили, что о них было мало данных, а те, что есть – содержали предупреждения об опасности», – говорит ведущий автор исследовательской статьи и токсиколог из Университета штата Мичиган Кортни Кариньян.
QAC – это класс из сотен химических веществ, которые используются в красках, пестицидах, средствах для дезинфекции рук, средствах личной гигиены и т.д. Последние исследования связывают их с бесплодием, врожденными дефектами, нарушением обмена веществ, астмой, кожными и другими заболеваниями.
Считается, что большинство американцев обладают определенным уровнем химических веществ в крови. Недавнее исследование, в ходе которого было проверено сыворотку более 200 жителей Индианы до и после начала пандемии, показало, что уровни QAC выросли примерно вдвое.
Вещества могут оказаться в человеческом организме несколькими путями – человек может поглощать их перорально или через кожу после того, как прикоснулся к дезинфицированной поверхности. В группах наибольшего риска – маленькие дети, пожилые люди, медицинские работники и специалисты по уборке. Еще одна опасная особенность химических веществ – то, что они могут накапливаться в организме и окружающей среде, а множество доказательств свидетельствует, что они, вероятно, способствуют созданию супербактерий или устойчивых к антибиотикам патогенов.
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Вместе с тем, есть вопросы об эффективности средств с QAC – в исследовании говорят, что они мало чем преобладают обычные мыло и воду в процессе уничтожения микробов, и что вряд ли они смогут остановить передаваемый через воздух коронавирус. В статье исследователи призывают регуляторов проводить разъяснения по химическим веществам, включая дополнительные исследования влияния QAC на здоровье, улучшенную маркировку и исключение возможности неосновного использования.
«Химические вещества, вызывающие опасения, следует использовать только там, где они необходимы для здоровья и безопасности, или имеют решающее значение для функционирования общества, и не существует более безопасных альтернатив», — говорится в исследовании.
Источник: The Guardian