«Тихая пандемия». Супербактерии будут убивать до 10 млн человек ежегодно, если не снизить использование антибиотиков, — ООН

К 2050 году количество смертей из-за супербактерий возрастет до 10 млн ежегодно, что будет соответствовать ежегодному глобальному количеству смертей от рака.

Открытие противомикробных препаратов (антибиотиков, противовирусных, противопаразитарных и противогрибковых) в начале XX века повлекло за собой революцию в медицине и позволило почти забыть о таких сложных болезнях как брюшной тиф и чума. В настоящее время антибиотики активно используют для лечения людей, животных или растений, однако чрезмерное применение таких препаратов и дальнейшее распространение на окружающую среду может вообще подорвать их эффективность.

Когда антимикробные средства попадают в водоемы или почву бактерии учатся «сопротивляться» лекарствам, которым ранее были уязвимы.

По оценкам ВОЗ, примерно 4,9 миллиона смертей ежегодно связаны со стойкостью к противомикробным препаратам (AMR). Исследование Lancet показало, что в 2019 году 1,27 миллиона смертей — в том числе 860 000 в Африке — были прямым следствием устойчивых к лекарству бактериальных инфекций.

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«Мы столкнулись с тихой, замедленной пандемией, и больше всего боимся, что AMR вполне может стать основной причиной смертности в мире», — сказала Миа Амор Моттли, президент Барбадоса, на брифинге по случаю презентации отчета UNEP (Программы ООН по окружающей среде).

В отчете обращают внимание как на глобальное потепление, так и увеличение загрязнения рек, озер и других природных водных резервуаров, которые создают благоприятную среду для размножения и распространения устойчивых к лекарствам патогенов. С повышением температуры по всему миру ускоряется развитие устойчивых бактерий, а экстремальные явления погоды, такие как наводнения, приводят к смешиванию патогенов из разных источников, усиливая распространение резистентных бактерий в местах, где их раньше не было.

Особое внимание в отчете уделяют загрязнению водоемов стоками из фармацевтического, медицинского и сельскохозяйственного производства. Часто такие воды загрязнены антибиотиками и другими химикатами, которые используются для защиты или лечения людей, скота и растений. Если их сбрасывают без должной обработки — такие стоки создают идеальную среду для роста и размножения устойчивых к лекарству бактерий и вирусов.

Уменьшение использования противомикробных средств возможно, но необходимы финансирование и планирование. Исследование 2020 года предполагало, что к 2030 году использование ветеринарных противомикробных препаратов вырастет на 11,5%, однако несколько стран уже разработали успешные национальные планы по сокращению использования противомикробных препаратов во всех областях.

Нидерланды, например, достигли снижения использования антимикробных препаратов на 68% за 10 лет после реализации комплексного плана действий в 2008 году.

Великобритания также сообщила об уменьшении использования антимикробных препаратов у животных на 39,2% после публикации своей «Пятилетней стратегии антимикробной стойкости» в 2013 году.

В настоящее время 150 стран мира имеют национальные планы действий по AMR, но только 40 из них реализовано. Однако если развитие и распространение супербактерий будет продолжаться такими темпами, как сейчас, современной медицине будет трудно лечить даже легкие инфекции.

«Антимикробные препараты — это супероружие. Но его эффективность под угрозой. Неосторожное использование этого супероружия увеличивает появление стойких супербактерий», — говорят в UNEP.

Согласно оценкам ООН, к 2030 году побочные эффекты от AMR могут привести к минимум 3,4 триллиона долларов ежегодного экономического ущерба, толкая еще 24 миллиона человек в крайнюю бедность в следующем десятилетии.

«AMR больше всего ударит по самым уязвимым категориям. Бедность, отсутствие надлежащих санитарных условий и плохая гигиена будут этому способствовать. Мы должны действовать немедленно», — заявила Ингер Андерсен, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде.

Источник: UNEP, Health Policy Watch