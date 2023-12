Beeper откажется от попыток «присоединиться» к iMessage от Apple. Но сделает еще одну попытку

Beeper похоже кажется в борьбе за перенос iMessage на Android. Хотя компания объявила об очередном исправлении, которое позволит пользователям Android отправлять iMessage из своих программ для обмена сообщениями, Beeper объявила, что собирается прекратить искать обходные пути и сосредоточиться на своей долгосрочной цели — «создать лучший чат-приложение на Земле».

То, что начиналось как простая загрузка приложения Beeper Mini, становится все более сложным процессом для пользователей, и последнее исправление выглядит как отчаянная попытка компании: Beeper хочет, чтобы пользователи владели или арендовали сломанный iPhone, а также имели компьютер Mac или Linux. Пользователи могут начать пользоваться приложением, как только они совершат шаги Beeper для получения регистрационного кода iMessage – единственная проблема в том, что им нужно будет постоянно держать iPhone, включенным в розетку, и подключенным к Wi-Fi, передает The Verge.

With our latest software release, we believe we’ve created something that Apple can tolerate existing. We do not have any current plans to respond if this solution is knocked offline. The iMessage connection software that powers Beeper Mini is now 100% open source. Anyone who…

— Beeper (@onbeeper) December 21, 2023