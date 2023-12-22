Beeper откажется от попыток «присоединиться» к iMessage от Apple. Но сделает еще одну попытку

Beeper похоже кажется в борьбе за перенос iMessage на Android. Хотя компания объявила об очередном исправлении, которое позволит пользователям Android отправлять iMessage из своих программ для обмена сообщениями, Beeper объявила, что собирается прекратить искать обходные пути и сосредоточиться на своей долгосрочной цели — «создать лучший чат-приложение на Земле».

Каждый раз, когда Beeper Mini выходит из строя или становится ненадежным из-за вмешательства Apple, доверие к Beeper падает. Это нежизнеспособно. Как бы мы ни хотели бороться за то, что мы считаем фантастическим продуктом, который действительно должен существовать, правда заключается в том, что мы не можем выиграть игру в кошки-мышки с крупнейшей компанией на планете.

https://itc.ua/news/apple-chastychno-blokyruet-dostavku-soobshhenyj-imessage-v-beeper-mini-beeper/

То, что начиналось как простая загрузка приложения Beeper Mini, становится все более сложным процессом для пользователей, и последнее исправление выглядит как отчаянная попытка компании: Beeper хочет, чтобы пользователи владели или арендовали сломанный iPhone, а также имели компьютер Mac или Linux. Пользователи могут начать пользоваться приложением, как только они совершат шаги Beeper для получения регистрационного кода iMessage – единственная проблема в том, что им нужно будет постоянно держать iPhone, включенным в розетку, и подключенным к Wi-Fi, передает The Verge.

С нашим последним выпуском программного обеспечения мы считаем, что создали нечто, с чем Apple может смириться. У нас нет никаких текущих планов реагирования, если это решение будет выведено из строя. Программное обеспечение для подключения к iMessage, которое использует Beeper Mini, теперь на 100% открыто. Кто угодно может продолжать разрабатывать его, если захочет. http://github.com/beeper/imessage

With our latest software release, we believe we’ve created something that Apple can tolerate existing. We do not have any current plans to respond if this solution is knocked offline. The iMessage connection software that powers Beeper Mini is now 100% open source. Anyone who… — Beeper (@onbeeper) December 21, 2023

Если у пользователей нет старого iPhone или не хотят его покупать, Beeper предлагает арендовать его за «несколько долларов в месяц». Компания заявляет, что на следующий год предложит собственную услугу проката, «если будет достаточный интерес».