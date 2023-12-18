Американские законодатели призывают Минюст расследовать блокировку Apple приложения Beeper в iMessage

Двухпартийная группа американских сенаторов и представителей призвала Министерство юстиции расследовать, нарушила ли Apple антимонопольное законодательство, пытаясь заблокировать доступ Beeper Mini к iMessage. Сенаторы обратились к помощнику генерального прокурора с просьбой рассмотреть «потенциально антиконкурентное поведение» Apple.

Senator @amyklobuchar + @SenMikeLee + @RepJerryNadler @RepKenBuck sent this to DOJ regarding ongoing fight betwn Beeper Mini vs Apple “to investigate whether this potentially anticompetitive conduct by Apple violated antitrust laws.” I’ll have the full story on @CBSMornings tmrw pic.twitter.com/pj6ef432TK — Jo Ling Kent (@jolingkent) December 18, 2023

В последние месяцы был сделан ряд попыток предоставить пользователям Android доступ к iMessage через обходные пути. В начале этого месяца компания Beeper заявила, что ей удалось переработать протокол iMessage и поддержать его на устройствах Android. Через несколько дней интеграция с iMessage в Beeper Mini начала давать сбои, и Apple (не вдаваясь в подробности) вскоре подтвердила, что заблокировала эксплойт iMessage, передает Engadget.

Не прошло много времени, как Beeper нашел еще один способ заставить iMessage работать на Android, хотя на этот раз потребовался Apple ID. Приблизительно такую ​​же схему предлагала использовать компания Nothing в своем мессенджере. Приложение должно было дать возможность пользователям Nothing Phone 2 отправлять текстовые сообщения через iMessage, но, как оказалось, для этого нужно было позволить платформе Sunbird войти в учетные записи пользователей iCloud на собственных серверах Mac Mini…

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В прошлом году генеральный директор Apple Тим Кук ответил на вопрос об улучшении совместимости коммуникаций между iOS и Android, посоветовав журналисту «купить своей маме iPhone».

Чиновники обеспокоены тем, что действия Apple по отключению Beeper Mini наносят ущерб конкуренции, лишают потребителей выбора и будут препятствовать будущим инновациям и инвестициям в службы обмена сообщениями.