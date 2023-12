Американские законодатели призывают Минюст расследовать блокировку Apple приложения Beeper в iMessage

Двухпартийная группа американских сенаторов и представителей призвала Министерство юстиции расследовать, нарушила ли Apple антимонопольное законодательство, пытаясь заблокировать доступ Beeper Mini к iMessage. Сенаторы обратились к помощнику генерального прокурора с просьбой рассмотреть «потенциально антиконкурентное поведение» Apple.

Senator @amyklobuchar + @SenMikeLee + @RepJerryNadler @RepKenBuck sent this to DOJ regarding ongoing fight betwn Beeper Mini vs Apple “to investigate whether this potentially anticompetitive conduct by Apple violated antitrust laws.” I’ll have the full story on @CBSMornings tmrw pic.twitter.com/pj6ef432TK

— Jo Ling Kent (@jolingkent) December 18, 2023