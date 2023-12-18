Новости IT-бизнес 18.12.2023 в 16:22 comment views icon

Американские законодатели призывают Минюст расследовать блокировку Apple приложения Beeper в iMessage

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Юрій Орос

Автор новин

Американские законодатели призывают Минюст расследовать блокировку Apple приложения Beeper в iMessage

Двухпартийная группа американских сенаторов и представителей призвала Министерство юстиции расследовать, нарушила ли Apple антимонопольное законодательство, пытаясь заблокировать доступ Beeper Mini к iMessage. Сенаторы обратились к помощнику генерального прокурора с просьбой рассмотреть «потенциально антиконкурентное поведение» Apple.

В последние месяцы был сделан ряд попыток предоставить пользователям Android доступ к iMessage через обходные пути. В начале этого месяца компания Beeper заявила, что ей удалось переработать протокол iMessage и поддержать его на устройствах Android. Через несколько дней интеграция с iMessage в Beeper Mini начала давать сбои, и Apple (не вдаваясь в подробности) вскоре подтвердила, что заблокировала эксплойт iMessage, передает Engadget.

Apple частково блокує доставлення повідомлень iMessage в Beeper Mini ─ Beeper

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Не прошло много времени, как Beeper нашел еще один способ заставить iMessage работать на Android, хотя на этот раз потребовался Apple ID. Приблизительно такую ​​же схему предлагала использовать компания Nothing в своем мессенджере. Приложение должно было дать возможность пользователям Nothing Phone 2 отправлять текстовые сообщения через iMessage, но, как оказалось, для этого нужно было позволить платформе Sunbird войти в учетные записи пользователей iCloud на собственных серверах Mac Mini…

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В прошлом году генеральный директор Apple Тим Кук ответил на вопрос об улучшении совместимости коммуникаций между iOS и Android, посоветовав журналисту «купить своей маме iPhone».

Чиновники обеспокоены тем, что действия Apple по отключению Beeper Mini наносят ущерб конкуренции, лишают потребителей выбора и будут препятствовать будущим инновациям и инвестициям в службы обмена сообщениями.

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