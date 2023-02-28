Белый дом отвел 30 дней на полную очистку от TikTok устройств госслужащих. Готовится закон о полном запрете TikTok в США.

В понедельник Белый дом дал правительственным учреждениям 30 дней для окончательного удаления китайского приложения TikTok на государственных устройствах и системах.

Стремясь обеспечить безопасность данных США, все федеральные агентства должны удалить TikTok с телефонов и систем и принять меры по предотвращению интернет-трафика на серверы компании. Запрет, введенный Конгрессом в конце прошлого года, последовал за аналогичными действиями Канады, ЕС, Тайваня и более половины штатов США.

Запрет, на самом деле затронувший лишь небольшую часть пользователей TikTok в США, возобновил дискуссию о полном запрете приложения для обмена видео. Более 100 млн американцев смогут продолжить использовать TikTok на частных или корпоративных устройствах.

Обеспокоенность безопасностью и деятельностью Китая резко возросла в последние недели после того, как китайский воздушный шар пролетел над США. Сервис TikTok, принадлежащий ByteDance, заявил, что опасения вызваны дезинформацией, а приложение не используется для слежки за американцами.

Запрет TikTok не распространяется на случаи защиты национальной безопасности, деятельность правоохранительных органов или исследования в области безопасности – но руководство ответствующей организации должно одобрить эту деятельность: «абсолютные исключения, применимые ко всему агентству, не допускаются».

Сегодня, во вторник, комитет Палаты представителей по иностранным делам должен проголосовать за законопроект, который даст президенту Джо Байдену право запретить TikTok на всех устройствах в США.

«Мой законопроект дает администрации право запрещать TikTok или любые программные приложения, которые угрожают национальной безопасности США», — заявил конгрессмен Майк Маккол. «Любой, у кого TikTok загружен на свое устройство, предоставил [коммунистической партии Китая] доступ ко всей своей личной информации. Это шпионское устройство в вашем телефоне».

Американский союз гражданских свобод заявил, что выступает против запрета Конгресса на TikTok.

Ранее Канада объявила о запрете TikTok на государственных устройствах, заявив, что это представляет «неприемлемый» уровень риска для конфиденциальности и безопасности. Также на прошлой неделе Еврокомиссия запретила TikTok на телефонах сотрудников по соображения безопасности.

Источник: Reuters