Еврокомиссия предписала сотрудникам удалить TikTok со своих телефонов к 15 марта – соцсеть называет такой подход «неевропейским»

Вслед за Конгрессом США Европейская Комиссия также начала предпринимать шаги, чтобы ограничить использование приложения TikTok. Исполнительный орган ЕС предписал всем своим 32 тыс. сотрудников удалить TikTok с телефонов и устройств организациии, а также с их личных смартфонов, если на них установлены официальные приложения EК, такие, как электронная почта и Skype for Business.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что такое решение было принято для «защиты данных и повышения кибербезопасности». Никаких дополнительных пояснений сделано не было. У сотрудников есть время до 15 марта, чтобы отказаться от TikTok, иначе они рискуют лишиться возможности использовать официальные приложения ЕК.

Материнская компания TikTok ByteDance недовольна действиями Еврокомиссии по запрету приложения, а её представитель заявил:

«Мы разочарованы этим решением, которое мы считаем ошибочным и основанным на фундаментальных заблуждениях».

Администрация TikTok раскритиковала решение Европейской Комиссии запретить своим сотрудникам использовать приложение соцсети на своих телефонах как «неевропейское». Вице-президент компании по европейской общественной политике также сказал, что TikTok не была проинформирована Еврокомиссией об этом решении, и он узнал о нём только из сообщений в новостях.

Источник: neowin 1, 2