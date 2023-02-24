Новости Софт 24.02.2023 в 19:33

Еврокомиссия предписала сотрудникам удалить TikTok со своих телефонов к 15 марта – соцсеть называет такой подход «неевропейским»

Вадим Карпусь

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Вслед за Конгрессом США Европейская Комиссия также начала предпринимать шаги, чтобы ограничить использование приложения TikTok. Исполнительный орган ЕС предписал всем своим 32 тыс. сотрудников удалить TikTok с телефонов и устройств организациии, а также с их личных смартфонов, если на них установлены официальные приложения EК, такие, как электронная почта и Skype for Business.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что такое решение было принято для «защиты данных и повышения кибербезопасности». Никаких дополнительных пояснений сделано не было. У сотрудников есть время до 15 марта, чтобы отказаться от TikTok, иначе они рискуют лишиться возможности использовать официальные приложения ЕК.

Материнская компания TikTok ByteDance недовольна действиями Еврокомиссии по запрету приложения, а её представитель заявил:

«Мы разочарованы этим решением, которое мы считаем ошибочным и основанным на фундаментальных заблуждениях».

Администрация TikTok раскритиковала решение Европейской Комиссии запретить своим сотрудникам использовать приложение соцсети на своих телефонах как «неевропейское». Вице-президент компании по европейской общественной политике также сказал, что TikTok не была проинформирована Еврокомиссией об этом решении, и он узнал о нём только из сообщений в новостях.

Источник: neowin 1, 2


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