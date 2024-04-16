Бесплатный редактор модов для «Ведьмака 3» от CDPR — страница в Steam и детали бета-теста

Бесплатный редактор модов для The Witcher 3: Wild Hunt / «Ведьмак 3: Дикий гон», который CDPR анонсировала в конце прошлого года, приближается к релизу — в Steam появилась страница The Witcher 3 REDkit (именно так называется инструментарий) и началась запись на двухнедельный Playtest, который состоится с 16 по 30 апреля.

Релиз редактора The Witcher 3 REDkit и детали бета-теста The Witcher 3 REDkit

Общедоступный релиз редактора должен состояться в течение 2024 года (точная дата не сообщается). За основу разработчики взяли внутренний инструментарий, который использовали сами при создании игры. Редактор доработали и оптимизировали. По словам разработчиков, игроки получат «полную свободу действий», поэтому смогут не только менять доступные миссии, но и создавать новые задания или другой контент.

Редактор выйдет только на ПК и наличие копии игры, установленной на ПК пользователя, является обязательным условием корректной работы инструментария. В рамках бета-теста доступ к редактору будут отрывать постепенно, в несколько волн. Подать заявление можно прямо на странице The Witcher 3 REDkit в Steam, нажав кнопку Запросить доступ, и ждать оповещения.

Нужно ли напоминать, что вместе с привилегированным ранним доступом к редактору на тестировщиков возлагается ответственное дело — предоставлять фидбек. Разработчики сразу предупреждают обо всех рисках — баги, нестабильную работу и другие неудобства, выявить которые, собственно, и призвано открытое тестирование. Поддержка будет принимать баг-репорты через онлайн-форму по этой ссылке.

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Одновременно разработчики CDPR анонсировали внедрение поддержки мастерской Steam для The Witcher 3 — желающие могут вступить в бета-тест, присоединившись к мод-комьюнити «Ведьмака» по этой ссылке.

За месяц CDPR (17 мая) перестанет поддерживать «Ведьмак 3» на Windows 7 и Windows 7 и 8.1 — игра продолжит работать, но перестанет получать официальные патчи Тем временем «Ведьмак 4» / The Witcher 4 перешел в стадию предпроизводства — над игрой, чья полноценная разработка стартует во втором полугодии, уже работает более 60% (400 сотрудников) всей команды CD Projekt.