Беспроводные наушники Sony WH-1000XM5 получат дополнительный чип ANC и до 40 часов автономной работы

С момента выхода в 2020 году беспроводные наушники Sony WH-1000XM4 остаются одними из наилучших в своём классе. В обзоре ITC.UA они удостоились похвалы за качественный звук и передачу речи, хорошую систему шумоподавления и автономность более 30 часов. Судя по всему, компания запланировала существенное обновление своих Bluetooth-наушников, и в сети уже появились первые сведения о модели WH-1000XM5.

Согласно имеющейся информации, наушники Sony WH-1000XM5 смогут работать без подзарядки уже до 40 часов. При этом длительность полной зарядки через порт USB-C займёт 3,5 часа или примерно на 30 минут больше, чем у XM4. Также сообщается, что новая модель оснащена дополнительным чипом обработки для активной системы шумоподавления. Дополнительно упоминаются и новые наборы драйверов.

Вместе с тем опубликованные рендеры обещают новый дизайн беспроводных наушников Sony. Похоже, что версия WH-1000XM5 не будет складываться, как нынешняя модель. Но устройство предложит увеличенное количество мягкого материала на амбушюрах, а также более лёгкое оголовье.

Источник не уточняет, когда беспроводные наушники Sony WH-1000XM5 поступят в продажу и какова будет их цена. Нынешняя модель WH-1000XM4 стоит $350 и она оказалась дороже предшественника из-за некоторых улучшений.

Источник: Engadget, Тechniknews