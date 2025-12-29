Без оператора и очередей: "Нова пошта" открыла второе отделение самообслуживания в Киеве

«Нова пошта» запустила в Киеве второе отделение самообслуживания, которое позволяет клиентам самостоятельно получать и отправлять посылки — без оператора и очередей.

Сейчас в столице работают два полноценных отделения самообслуживания: № 256 и №26.

«27% посылок было получено через самообслуживание в первый же день», — отмечает Максим Стужук, руководитель отделения №256 в Киеве. «Это очень высокий результат. Посетители охотно пробуют новый формат и все чаще выбирают самообслуживание».

С февраля сеть расширят еще на пять украинских городов: включая Ирпень, Житомир, Кропивницкий, Винницу и Одессу; тогда как в целом на 2026 год запланировано открытие 20 отделений нового формата. Кроме этого, сейчас по Украине работают 350 зон самообслуживания «Нова пошта», оборудованных цифровой помощницей Сэнди.

Как работают отделения самообслуживания

Для получения посылки достаточно отсканировать штрихкод в приложении или ввести номер телефона на экране, оплатить доставку и забрать посылку из автоматически подсвеченной ячейки. Весь процесс сопровождает диджитал-ассистент, который помогает легко сориентироваться и предоставляет пошаговые подсказки.

Процесс отправки посылки также прост: нужно создать отправление через терминал самообслуживания или выбрать одно из тех, что было заранее создано через приложение, оплатить доставку при необходимости; можно обратиться к оператору для доупаковки или оставить уже упакованную посылку в специальном боксе.

«Приятно, что каждый третий клиент становится постоянным пользователем такого формата взаимодействия уже после первого использования. Мы планируем, что вскоре 50% всех отправлений будут проходить через зоны или отделения самообслуживания», — добавляет Евгений Хоменко, директор R&D департамента «Нова пошта».

Напомним, что накануне рождественских праздников, 22 декабря, «Нова пошта» обработала рекордные 2,4 млн посылок (на 200 тысяч больше, чем в прошлом году). В топе уже традиционно были доставка одежды, товаров для дома и косметики.