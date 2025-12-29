Новости Украина 29.12.2025 comment views icon

Без оператора и очередей: "Нова пошта" открыла второе отделение самообслуживания в Киеве

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Без оператора і черг: "Нова пошта" відкрила друге відділення самообслуговування в Києві

«Нова пошта» запустила в Киеве второе отделение самообслуживания, которое позволяет клиентам самостоятельно получать и отправлять посылки — без оператора и очередей.

Сейчас в столице работают два полноценных отделения самообслуживания: № 256 и №26.

«27% посылок было получено через самообслуживание в первый же день», — отмечает Максим Стужук, руководитель отделения №256 в Киеве. «Это очень высокий результат. Посетители охотно пробуют новый формат и все чаще выбирают самообслуживание».

С февраля сеть расширят еще на пять украинских городов: включая Ирпень, Житомир, Кропивницкий, Винницу и Одессу; тогда как в целом на 2026 год запланировано открытие 20 отделений нового формата. Кроме этого, сейчас по Украине работают 350 зон самообслуживания «Нова пошта», оборудованных цифровой помощницей Сэнди.

Как работают отделения самообслуживания

  • Для получения посылки достаточно отсканировать штрихкод в приложении или ввести номер телефона на экране, оплатить доставку и забрать посылку из автоматически подсвеченной ячейки. Весь процесс сопровождает диджитал-ассистент, который помогает легко сориентироваться и предоставляет пошаговые подсказки.
  • Процесс отправки посылки также прост: нужно создать отправление через терминал самообслуживания или выбрать одно из тех, что было заранее создано через приложение, оплатить доставку при необходимости; можно обратиться к оператору для доупаковки или оставить уже упакованную посылку в специальном боксе.

«Приятно, что каждый третий клиент становится постоянным пользователем такого формата взаимодействия уже после первого использования. Мы планируем, что вскоре 50% всех отправлений будут проходить через зоны или отделения самообслуживания», — добавляет Евгений Хоменко, директор R&D департамента «Нова пошта».

Напомним, что накануне рождественских праздников, 22 декабря, «Нова пошта» обработала рекордные 2,4 млн посылок (на 200 тысяч больше, чем в прошлом году). В топе уже традиционно были доставка одежды, товаров для дома и косметики.

«Нова пошта» повышает тарифы с 1 декабря: доставка по Украине обойдется на ₴10-20 дороже

Популярные новости

arrow left
arrow right
McDonald's запустил в Киеве сервис "Мобильный заказ" — выбирай блюда и плати в приложении, но забирай сам
AIN: Главный конструктор ракет "Фламинго" до сих пор имеет российское гражданство
Grammarly становится Superhuman: ребрендинг и новые функции ИИ
Ставки на войну: карту боевых действий DeepState без разрешения запустили на букмекерские сайты
AI Молодец! Киевстар и Минцифры дарят смартфон за название к национальному ИИ
Копия OLX от monobank собрала 230 тыс. пользователей за сутки: продано товаров на ₴3,5 млн, а на "торгах" сэкономили ₴165 тыс.
В monobank запустили "Общие карты" — для разделения средств с близкими, но с лимитами
"Нова пошта" повышает тарифы с 1 декабря: доставка по Украине обойдется на ₴10-20 дороже
Минфин опубликовал законопроект о 20% НДС для ФЛП — детали
MNP-абоненты lifecell смогут "заморозить" стоимость тарифа на 2 года
OpenAI запустила в Украине бюджетную подписку ChatGPT Go за $4
OLX запустил опцию "Поторговаться" со скидками до 40% от начальной цены
Опендатабот: ФЛП по ІТ в Украине "живут" в среднем 4 года
OLX на минималках: monobank запустил сервис "monoбазар" для продажи б/у вещей
Более 2 млн абонентов "Киевстар" подключились к спутниковой связи Starlink: отправлено 540+ тысяч SMS, активнее всего — на Востоке и Юге
Опендатабот: 60% долгов за "коммуналку" в Украине закрыли без оплаты, четверть должников — пенсионеры
Деньги с карты "Нацкэшбек" больше не доступны для пополнения мобильного — Кабмин обновил перечень услуг
В Украине утвердили День программиста как профессиональный праздник — Кабмин согласовал новую дату
Украина заняла первое место в мире по использованию стейблкоинов относительно ВВП
Киевстар активировал спутниковый интернет Starlink на iPhone
Необанк Revolut прекращает работу в Украине: деньги со счетов можно вывести в течение 60 дней
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить