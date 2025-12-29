Без оператора и очередей: "Нова пошта" открыла второе отделение самообслуживания в Киеве

«Нова пошта» запустила в Киеве второе отделение самообслуживания, которое позволяет клиентам самостоятельно получать и отправлять посылки — без оператора и очередей.
Сейчас в столице работают два полноценных отделения самообслуживания: № 256 и №26.
«27% посылок было получено через самообслуживание в первый же день», — отмечает Максим Стужук, руководитель отделения №256 в Киеве. «Это очень высокий результат. Посетители охотно пробуют новый формат и все чаще выбирают самообслуживание».
С февраля сеть расширят еще на пять украинских городов: включая Ирпень, Житомир, Кропивницкий, Винницу и Одессу; тогда как в целом на 2026 год запланировано открытие 20 отделений нового формата. Кроме этого, сейчас по Украине работают 350 зон самообслуживания «Нова пошта», оборудованных цифровой помощницей Сэнди.
Как работают отделения самообслуживания
- Для получения посылки достаточно отсканировать штрихкод в приложении или ввести номер телефона на экране, оплатить доставку и забрать посылку из автоматически подсвеченной ячейки. Весь процесс сопровождает диджитал-ассистент, который помогает легко сориентироваться и предоставляет пошаговые подсказки.
- Процесс отправки посылки также прост: нужно создать отправление через терминал самообслуживания или выбрать одно из тех, что было заранее создано через приложение, оплатить доставку при необходимости; можно обратиться к оператору для доупаковки или оставить уже упакованную посылку в специальном боксе.
«Приятно, что каждый третий клиент становится постоянным пользователем такого формата взаимодействия уже после первого использования. Мы планируем, что вскоре 50% всех отправлений будут проходить через зоны или отделения самообслуживания», — добавляет Евгений Хоменко, директор R&D департамента «Нова пошта».
Напомним, что накануне рождественских праздников, 22 декабря, «Нова пошта» обработала рекордные 2,4 млн посылок (на 200 тысяч больше, чем в прошлом году). В топе уже традиционно были доставка одежды, товаров для дома и косметики.
