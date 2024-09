Сериал «Властелин колец» показал орка-пацифиста, прощающегося с женой и младенцем — фаны Толкина в бешенстве

«Симпатичная» семья орков в сериале «Властелин колец» от Amazon вызвала шквал споров и недовольства в сети.

На фоне обычных (кровожадных и жестоких) орков выделяется один солдат-пацифист, который не хочет участвовать в войне. В одной из сцен сериала он с сожалением прощается с семьей — и это, кстати, впервые, когда в экранизации произведений Дж. Р. Р. Толкина показывают женщину-орка с младенцем.

Tolkien SPECIFICALLY wrote the orcs to be irredeemably evil, they are born from evil to serve evil. Trying to make them out to be a marginalized group is beyond stupid

This is like spitting on Tolkien’s writing and legacy https://t.co/Aiv7lEur2C

