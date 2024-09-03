Сериал «Властелин колец» показал орка-пацифиста, прощающегося с женой и младенцем — фаны Толкина в бешенстве

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«Симпатичная» семья орков в сериале «Властелин колец» от Amazon вызвала шквал споров и недовольства в сети.

На фоне обычных (кровожадных и жестоких) орков выделяется один солдат-пацифист, который не хочет участвовать в войне. В одной из сцен сериала он с сожалением прощается с семьей — и это, кстати, впервые, когда в экранизации произведений Дж. Р. Р. Толкина показывают женщину-орка с младенцем.

Tolkien SPECIFICALLY wrote the orcs to be irredeemably evil, they are born from evil to serve evil. Trying to make them out to be a marginalized group is beyond stupid This is like spitting on Tolkien’s writing and legacy https://t.co/Aiv7lEur2C — Rock solid (@ShitpostRock) August 31, 2024

Критики снова начали говорить о нарушении канона и неуважении к детально разработанной истории Толкина — однако некоторые предлагают учитывать то, что технически нарушений книжной истории не было, поскольку сам писатель не до конца был уверен относительно истинной природы орков. В то же время меняется тон обеих трилогий Питера Джексона, где орки — это жестокие солдаты без способности к сопереживанию. Вид невинного орка-младенца ставит под сомнение зло, присущее расе орков — и со сцены очевидно, что мать любит его и получает любовь в ответ.

Изначально по Толкину, орки — это бессмысленные марионетки, которые не имели настоящей речи и получили способность только повторять слова. Писатель считал, что их мог создать Моргот (наставник Саурона), а затем отображал как «испорченное ответвление эльфов», замученных до безумия. Сам Толкин боролся с мыслью о том, что зло может создавать новую жизнь и, казалось, не любил идею того, что орки произошли от испорченных эльфов, поскольку это привело бы к некоторым разногласиям, таким как отсутствие у них бессмертия.

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В более поздние годы Толкин смотрел на орков несколько тоньше, часто сравнивая их с людьми — он вкладывал им в уста подобные живым разговоры и наделял способностью принимать решения. Писатель умер, так окончательно и не определив природу орков, и оставил шанс фанам обсуждать их происхождение.

Что касается трилогии Джексона, то она рассматривает разногласия Толкина в сцене с Саруманом, который объясняет оркам, что они — потомки эльфов, которые были замучены и испорчены (подобные слова упоминает и новая Галадриэль в разговоре с Адаром), а затем показывает гибрида орка с человеком, который выходит из земли. В то же время «милые» нюансы в фильмах Джексона отсутствуют — орки остаются неисправимыми.

Что касается семей орков, то, к примеру, в «Хоббите» Голум рассказывает, как поймал и съел «маленького гоблина-импа»; так же здесь был изображен орк Болг, который унаследовал руководящую должность от своего отца Азога. Толкин также писал, что орки «размножались на манер Детей Илуватара», то есть как эльфы и люди.

По материалам Forbes.com

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