Biogen разработала новый перспективный препарат против болезни Альцгеймера

Компания Biogen разработала лекарство для лечения болезни Альцгеймера и намерена подать заявку на его одобрение в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Новый препарат получил название Aducanumab, а его эффективность была подтверждена в ходе последних исследований. В марте этого года учёные не обнаружили пользы терапии при использовании Aducanumab, и клинические исследования пришлось прекратить.

A lot of work remains, but it’s exciting to see positive data on a drug candidate that may alter the course of Alzheimer’s disease. https://t.co/h97EBGqWyJ

— Bill Gates (@BillGates) October 30, 2019