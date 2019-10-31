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Biogen разработала новый перспективный препарат против болезни Альцгеймера

Biogen разработала новый перспективный препарат против болезни Альцгеймера

Biogen разработала новый перспективный препарат против болезни Альцгеймера


Компания Biogen разработала лекарство для лечения болезни Альцгеймера и намерена подать заявку на его одобрение в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Новый препарат получил название Aducanumab, а его эффективность была подтверждена в ходе последних исследований. В марте этого года учёные не обнаружили пользы терапии при использовании Aducanumab, и клинические исследования пришлось прекратить.

Дополнительный анализ, который учитывал данные более 2 тыс. пациентов, принимавших препарат в течение 18 месяцев, показал снижение уровня токсичных бета-амилоидов в мозге. Высокие дозы Aducanumab способствовали улучшению памяти, речи и ориентации больных. Они могли самостоятельно выполнять домашние обязанности, выходить на улицу без посторонней помощи, вести учёт финансов и так далее. Более того, препарат оказался достаточно безопасным и хорошо переносился пациентами.

«С таким разрушительным заболеванием, которое затрагивает десятки миллионов людей во всем мире, эта новость действительно воодушевляет на борьбу с болезнью Альцгеймера. Это результат новаторских исследований и свидетельство твёрдой решимости Biogen следовать науке и делать правильные вещи для пациентов. Мы надеемся на возможность предложить нуждающимся первое лечение», – сказал глава Biogen Мишель Вунацос (Michel Vounatsos).

Окончательное решение по поводу эффективности препарата Aducanumab будет принято в начале 2020 года. Компания Biogen надеется получить лицензию на его использование для лечения на ранних стадиях болезни Альцгеймера.

Источник: Biogen

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