Biogen разработала новый перспективный препарат против болезни Альцгеймера

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Компания Biogen разработала лекарство для лечения болезни Альцгеймера и намерена подать заявку на его одобрение в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Новый препарат получил название Aducanumab, а его эффективность была подтверждена в ходе последних исследований. В марте этого года учёные не обнаружили пользы терапии при использовании Aducanumab, и клинические исследования пришлось прекратить.

A lot of work remains, but it’s exciting to see positive data on a drug candidate that may alter the course of Alzheimer’s disease. https://t.co/h97EBGqWyJ — Bill Gates (@BillGates) October 30, 2019

Дополнительный анализ, который учитывал данные более 2 тыс. пациентов, принимавших препарат в течение 18 месяцев, показал снижение уровня токсичных бета-амилоидов в мозге. Высокие дозы Aducanumab способствовали улучшению памяти, речи и ориентации больных. Они могли самостоятельно выполнять домашние обязанности, выходить на улицу без посторонней помощи, вести учёт финансов и так далее. Более того, препарат оказался достаточно безопасным и хорошо переносился пациентами.

«С таким разрушительным заболеванием, которое затрагивает десятки миллионов людей во всем мире, эта новость действительно воодушевляет на борьбу с болезнью Альцгеймера. Это результат новаторских исследований и свидетельство твёрдой решимости Biogen следовать науке и делать правильные вещи для пациентов. Мы надеемся на возможность предложить нуждающимся первое лечение», – сказал глава Biogen Мишель Вунацос (Michel Vounatsos).

Окончательное решение по поводу эффективности препарата Aducanumab будет принято в начале 2020 года. Компания Biogen надеется получить лицензию на его использование для лечения на ранних стадиях болезни Альцгеймера.

Источник: Biogen