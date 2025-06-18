Лицо с 3D-принтера — британец первым в мире получил необычный протез

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Житель Великобритании Дэйв Ричардс из Девона стал первым в мире, кто получил лицевой протез, напечатанный на 3D-принтере.

Отмечается, что в июле 2021 года 75-летнего Ричардса сбил пьяный водитель автомобиля, когда мужчина катался на велосипеде. В результате британец получил серьезные повреждения лица и ребер.

Мужчине пришлось впоследствии перенести большое количество операций по восстановлению лица в больнице Саутмид в Бристоле и длительную реабилитацию. В Bristol 3D Medical Centre для Ричардса изготовили большой орбитальный лицевой протез и шины для лечения шрамов на шее.

Bristol 3D Medical Centre считается первым в Великобритании медицинским центром, в котором 3D-визуализация и печать объединены в одном помещении. Протезы в Bristol 3D Medical Centre создаются с помощью PEEK 3D-принтера производства Mini Factory. Это огромная система 3D-печати, которая оснащена нагревающейся камерой, достигающей 250°C, что помогает обеспечить качество печати.

Кроме этого работники Bristol 3D Medical Centre могут использовать 3D-модели поврежденных органов, чтобы помочь хирургам точно определить, где им нужно оперировать и есть ли какие-то проблемные области, которых следует избегать, например, кровеносные сосуды и нервы. Сканер может создавать цифровую карту тела человека, находясь в специально спроектированной комнате для планирования.

До этого мы писали, что ученые из Эдинбургского университета за 9 часов напечатали на 3D-принтере мягкого робота, пригодного для массового производства.

Тем временем исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее разработали гибкий 3D-биопринтер, способный наносить органический материал на ткани человеческого тела изнутри. В отличие от других подходов к биопечати — эта система минимально инвазивна и в будущем поможет избежать больших операций или удаления органов.

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Исследователи из Университета Восточной Англии разработали смолу, способную изменить способ производства интраокулярных линз. Это искусственные линзы, которые помогают восстановить ясность зрения и другие состояния глаз после операции.

Источник: BBC

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