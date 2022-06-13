Bitcoin опустился до $25 тыс. впервые с декабря 2020 года, а Ethereum подешевел до $1300

Рынок криптовалют открыл новую рабочую неделю очередным падением — утром 13 июня самая популярная криптовалюта Bitcoin потеряла еще почти 8% от стоимости (по сравнению с предыдущей сессией) и опустилась до отметки $25 тыс. за единицу, о чем свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.

На момент написания новости за одну монету Bitcoin предлагают $25 238 — на 7,93% меньше, чем день назад. Так низко курс Bitcoin не опускался с декабря 2020 года.

Как обычно, вместе с Bitcoin дешевеют — например, Ethereum за сутки потерял 8,76% и подешевел до $1300.

Напомним, что самая популярная в мире криптовалюта дешевеет уже несколько месяцев подряд и уже потеряла 64% от максимума $69 тыс. — столько криптовалюта стоила к концу 2021 года.

Как всегда, разные аналитики дают совершенно разные прогнозы. Кто-то ожидает дальнейшего падения на фоне глобальной рецессии из-за войны в Украине, а кто-то верит, что очень скоро Bitcoin будет по $100 тыс. за монету. Как именно будет развиваться ситуация, как всегда невозможно предсказать — можно только думать.