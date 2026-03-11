Новости Крипто 11.03.2026 comment views icon

Майнеры добыли 20-миллионный биткоин: осталось всего 5% от общего объема

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Майнери видобули 20-мільйонний біткоїн: залишилося всього 5% від загального обсягу

В начале марта было добыто 20-миллионную монету в сети Bitcoin — это примерно 95% от максимального предложения криптовалюты. До установленного лимита в 21 млн биткоинов теперь остался лишь последний 1 млн монет, которые будут появляться в обращении постепенно в течение более чем века.


Bitcoin достиг этой отметки примерно два дня назад. По данным блокчейн-эксплореров и аналитических сервисов, после появления 20-миллионной монеты в обращении находится около 95,2-95,24% от всех биткоинов, которые когда-либо могут быть созданы. Максимальное предложение актива жестко ограничено на уровне 21 млн BTC — это один из ключевых параметров протокола, заложенный еще во время запуска сети в 2009 году.

Майнери видобули 20-мільйонний біткоїн: залишилося всього 5% від загального обсягу
Данные: Crypto World / Incrypted

Несмотря на то, что до лимита остался примерно 1 млн монет, их добыча продлится более 110 лет. Причина — механизм халвинга, который каждые примерно четыре года сокращает вознаграждение майнеров за блок вдвое. После последнего халвинга биткоина в апреле 2024 года награда уменьшилась до 3,125 BTC за блок, что замедлило темпы эмиссии. По текущим оценкам, последняя доля биткоина — так называемый «сатоши» (0,00000001 BTC) — будет добыта примерно в 2140 году.

Майнери видобули 20-мільйонний біткоїн: залишилося всього 5% від загального обсягу
Данные: Phemex

Исторически первые 20 млн BTC были созданы менее чем за 17 лет существования сети. Зато финальный миллион монет будет распределяться значительно медленнее из-за экспоненциального уменьшения эмиссии. По словам аналитиков, это демонстрирует предсказуемость протокола и подчеркивает дефицитность актива. Некоторые исследователи называют этот этап переходом биткоина к «ультрадефицитной» фазе. Фактическое количество доступных монет может быть даже меньше. По разным оценкам, от 2,3 до 3,7 млн BTC считаются безвозвратно потерянными — из-за утерянных приватных ключей, забытых кошельков или ранние адреса, доступ к которым невозможно восстановить. В таком случае реальное циркулирующее предложение может составлять лишь 15,8-17,5 млн монет.

Майнери видобули 20-мільйонний біткоїн: залишилося всього 5% від загального обсягу
Данные: CoinIndex

С уменьшением эмиссии постепенно меняется и экономика майнинга. После того как все 21 млн BTC будут добыты, майнеры больше не будут получать блочное вознаграждение и смогут зарабатывать только на комиссиях за транзакции. Эксперты считают, что этот переход от субсидий к комиссиям станет ключевым элементом долгосрочной безопасности сети биткоина. Достижение отметки в 20 млн BTC считают символическим этапом развития Bitcoin: большинство монет уже создано, а дальнейшая эмиссия будет все медленнее, что усиливает главную характеристику криптовалюты — ее ограниченное предложение.

Добыто 95% биткоинов, сложность достигла максимума: крупнейшие и старейшие компании уходят из майнинга в ИИ


Источник: Phemex

Популярные новости

arrow left
arrow right
Messari озвучила крипто-тезисы на 2026 год: главными для криптовалют станут доверие и понятность
Трамп назвал нового главу ФРС, крипторынки отреагировали падением
За 2025 год семья Трампов заработала на криптовалютах почти $1,5 млрд
Джеффри Эпштейн был знаком с Сатоши Накамото, но не советовал инвестировать в биткоин и осуждал "пампы" криптотокенов
За последнюю неделю Ethereum трижды фиксировал абсолютные рекорды за всю историю блокчейна
Трейдер, заработавший почти $150 млн на политических инсайдах, ликвидирован на более чем $700 млн: это абсолютный рекорд
Биткоин упал ниже $76 000: за сутки ликвидировано позиций на $2,6 млрд, рынки прогнозов говорят о цене в $59 000
По итогам года Grok 4.20 стал самым успешным ИИ-трейдером
Кошелек Ledger снова взломали со стороннего ресурса — как и прошлой зимой
Минус $40 млн и 96%: сразу три проекта в экосистеме Solana закрылись после взлома в январе
США окончательно конфисковали более $400 млн в биткоинах у криптомиксера Helix
Tether побила рекорды по объему USDT, общей прибыли и запасам золота
По следам ликвидации "Эль Менчо": мексиканский наркокартель строил империю с помощью криптовалют
Майнинг биткоина в США "замерз": из-за резкого похолодания остановлено 1,3 млн майнинг-установок
Биткоин начал год стабильно: аналитики осторожно говорят о старте бычьего рынка
"Не исключаем, но пока не готовимся": СЕО monobank о введении криптовалют
Эпштейн тесно общался с основателем Tether: от крипты до недвижимости в Киеве, Одессе и Львове
Часы, которые майнят биткоин, будут стоить $40 000
Gangnam фейл: из холодного кошелька полиции Южной Кореи исчезли биткоины, конфискованные в 2021 году
X / Twitter запускает Smart Cashtags: торговля криптовалютами и акциями прямо в ленте
Бывший директор Mt. Gox предлагает изменить протокол биткоина, чтобы вернуть украденные в 2011 году $5,2 млрд
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить