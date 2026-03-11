Майнеры добыли 20-миллионный биткоин: осталось всего 5% от общего объема

В начале марта было добыто 20-миллионную монету в сети Bitcoin — это примерно 95% от максимального предложения криптовалюты. До установленного лимита в 21 млн биткоинов теперь остался лишь последний 1 млн монет, которые будут появляться в обращении постепенно в течение более чем века.





Bitcoin достиг этой отметки примерно два дня назад. По данным блокчейн-эксплореров и аналитических сервисов, после появления 20-миллионной монеты в обращении находится около 95,2-95,24% от всех биткоинов, которые когда-либо могут быть созданы. Максимальное предложение актива жестко ограничено на уровне 21 млн BTC — это один из ключевых параметров протокола, заложенный еще во время запуска сети в 2009 году.

Несмотря на то, что до лимита остался примерно 1 млн монет, их добыча продлится более 110 лет. Причина — механизм халвинга, который каждые примерно четыре года сокращает вознаграждение майнеров за блок вдвое. После последнего халвинга биткоина в апреле 2024 года награда уменьшилась до 3,125 BTC за блок, что замедлило темпы эмиссии. По текущим оценкам, последняя доля биткоина — так называемый «сатоши» (0,00000001 BTC) — будет добыта примерно в 2140 году.

Исторически первые 20 млн BTC были созданы менее чем за 17 лет существования сети. Зато финальный миллион монет будет распределяться значительно медленнее из-за экспоненциального уменьшения эмиссии. По словам аналитиков, это демонстрирует предсказуемость протокола и подчеркивает дефицитность актива. Некоторые исследователи называют этот этап переходом биткоина к «ультрадефицитной» фазе. Фактическое количество доступных монет может быть даже меньше. По разным оценкам, от 2,3 до 3,7 млн BTC считаются безвозвратно потерянными — из-за утерянных приватных ключей, забытых кошельков или ранние адреса, доступ к которым невозможно восстановить. В таком случае реальное циркулирующее предложение может составлять лишь 15,8-17,5 млн монет.

С уменьшением эмиссии постепенно меняется и экономика майнинга. После того как все 21 млн BTC будут добыты, майнеры больше не будут получать блочное вознаграждение и смогут зарабатывать только на комиссиях за транзакции. Эксперты считают, что этот переход от субсидий к комиссиям станет ключевым элементом долгосрочной безопасности сети биткоина. Достижение отметки в 20 млн BTC считают символическим этапом развития Bitcoin: большинство монет уже создано, а дальнейшая эмиссия будет все медленнее, что усиливает главную характеристику криптовалюты — ее ограниченное предложение.





Источник: Phemex