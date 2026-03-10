Новости Крипто 10.03.2026 comment views icon

NVIDIA хочет майнить биткоин в космосе

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

NVIDIA хоче майнити біткоїн у космосі

Стартап Starcloud, который поддерживает NVIDIA, планирует начать майнинг биткоина непосредственно в космосе. Компания хочет установить ASIC-майнеры на орбитальных дата-центрах, которые будут работать на солнечной энергии.


Первый тест такой системы могут провести уже в этом году после запуска нового спутника. Американская компания Starcloud, основанная в 2024 году, работает над созданием орбитальных дата-центров для вычислительных задач — от искусственного интеллекта до криптовалютного майнинга. Ее генеральный директор Филип Джонстон заявил, что второй спутник компании, Starcloud-2, будет нести на борту специализированные ASIC-майнеры для добычи биткоина. Если миссия пройдет по плану, это станет первой попыткой майнинга биткоина непосредственно на орбите Земли.

Идея заключается в том, чтобы перенести энергоемкие вычисления в космос, где спутники могут использовать постоянную солнечную энергию и естественное охлаждение вакуумом. На орбите оборудование может рассеивать тепло без сложных систем кондиционирования, что теоретически удешевляет эксплуатацию майнинговых установок. По словам Джонстона, биткоин-майнинг является одним из самых перспективных применений космических вычислений.

«Специализированные ASIC-устройства значительно дешевле графических процессоров, которые используются для задач ИИ. Например, GPU мощностью около 1 кВт может стоить примерно $30 тыс., тогда как ASIC с аналогичным энергопотреблением — около $1 тыс.», — отметил Джонстон.

По оценкам компании, сеть Bitcoin сегодня потребляет примерно 20 ГВт электроэнергии непрерывно. По мнению Джонстона, в долгосрочной перспективе значительная часть вычислений может быть перенесена с Земли в космос, что потенциально создаст новую отрасль — орбитальные вычислительные инфраструктуры. Первый шаг в этом направлении компания уже сделала в ноябре 2025 года, когда запустила спутник Starcloud-1 на низкую околоземную орбиту с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Аппарат массой около 50 кг был оснащен графическим процессором NVIDIA H100 — одним из самых мощных чипов для дата-центров — и стал первым примером «орбитального дата-центра» с вычислительной мощностью такого класса.


Данные: Х

В рамках эксперимента компания уже смогла запустить на этом спутнике модель искусственного интеллекта и протестировать вычисления в космических условиях. Следующая миссия должна проверить, смогут ли в такой среде стабильно работать майнинговые установки для Bitcoin. Starcloud рассматривает эти проекты как часть значительно более масштабной стратегии. В феврале 2026 года компания подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на создание орбитальной сети из до 88 тыс. спутников, которые могут использоваться как распределенная инфраструктура для космических дата-центров.

Если технология подтвердит свою эффективность, орбитальные майнинговые фермы могут стать альтернативой наземным дата-центрам, которые сталкиваются с дефицитом дешевой электроэнергии и проблемами охлаждения оборудования. По оценкам компании, в будущем такие системы могут обеспечивать значительно дешевле вычисления для криптовалютной индустрии и искусственного интеллекта.

Ілон Маск мав рацію? До 2030 року ЦОД на орбіті будуть вигіднішими, ніж наземні

Источник: CoinCentral

