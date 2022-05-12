Обвал рынка криптовалют продолжается — Bitcoin опустился до $26 тыс. впервые с декабря 2020 года, а Ethereum уже дешевле $1800

Курс Bitcoin продолжает падать вместе со всем рынком криптовалют — за последние 24 часа самая популярная криптовалюта потеряла еще 14% от стоимости и опустилась до отметки $26 тыс. за единицу, о чем свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.

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На момент написания новости за одну монету Bitcoin предлагают $26 674 тыс. — на 13,4% меньше, чем день назад. Это впервые с декабря 2020 года Bitcoin упал до отметки в $26 тыс.

Самая популярная в мире криптовалюта дешевеет седьмую торговую сессию подряд и уже потеряла 62% от максимума $69 тыс. — столько криптовалюта стоила к концу 2021 года.

Как обычно, вместе с Bitcoin дешевеют — например, Ethereum за сутки потерял 21,40% и упал ниже $1800.

О причинах мы уже рассказывали в предыдущих материалах — здесь и здесь. Кстати, рынок NFT тоже пошел под откос. Как обычно, разные аналитики дают совершенно разные прогнозы относительно будущего рынка криптовалют. Сложно делать какие-либо прогнозы относительно того, когда рынок криптовалют преодолеет очередной кризис и снова пойдет вверх. Одно можно сказать точно: если это произойдет, то очень не скоро с учетом всего, что сейчас происходит. Кстати, после того, как ФРС США прибегла к наибольшему повышению базовой ставки с 2000 года, обрушился не только рынок криптовалют, но и традиционный фондовый рынок. Крупнейшие мировые технологические компании только за три торговых сессии потеряли более 1 триллиона долларов рыночной стоимости.