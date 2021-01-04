Биткоин за сутки подешевел на 20% — до 28 тысяч долларов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Курс биткоин снизился на 20% по сравнению с историческим максимумом, достигнутым в воскресенье, 3 января.

3 января биткоин торговался по 34 544,94 доллара, а 4 января, по данным CoinDesk, курс криптовалюты в ходе торгов опускался до 28 154,11 за одну единицу криптовалюты.

Это первое столь существенное снижение с 15 декабря, когда курс поднялся выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году. С тех пор криптовалюта стабильно дорожала — 25 декабря 2020 года курс биткоина преодолел рубеж в 25 тысяч за одну криптомонету, на следующий день криптовалюта подорожала до 26 тысяч долларов, 27 декабря была пройдена отметка 28 тысяч долларов, 31 декабря криптовалюта взяла планку 29 тысяч долларов, а первые дни 2021-го криптовалюта резким повышением курса до 34,5 тысячи долларов.

Нередко за резким движением курса валюты следует так называемая «коррекция», когда курс начинает двигаться (хотя бы какое-то время) в обратную сторону. Как обычно с биткоином, сложно прогнозировать, в каком направлении дальше будет двигаться курс.

Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (14:37 по Киеву) курс составляет 31 019,28 доллара, что соответствует падению на 9,41% за прошлые сутки.