Курс Bitcoin приблизился к отметке 28 тысяч долларов. Капитализация криптовалюты превысила капитализацию платежной системы Visa

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Bitcoin продолжает расти и накануне преодолел очередную важную психологическую отметку — в 25 тысяч долларов за одну единицу криптовалюты. Однако на этом рост не остановился и сегодня Bitcoin взлетел почти до 28 тысяч долларов, о чем свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.

25 декабря 2020 года курс главной криптовалюты мира преодолел важный психологический рубеж в 25 тысяч за одну криптомонету, на следующий день криптовалюта подорожала до 26 тысяч долларов, а сегодня, 27 декабря, за одну монету Bitcoin на биржах уже дают без малого 28 тысяч долларов.

Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (10:33 по Киеву) курс составляет 27 722,19 долларов. В то же время максимум за последние 24 часа составил 27 855,30 долларов.

Как отмечает CoinTelegraph, рыночная капитализация биткоина превысила капитализацию платежной системы Visa. К утру 27 декабря капитализация Bitcoin достигла 512,8 миллиарда долларов, тогда как рыночная стоимость Visa на тот момент составляла 460 миллиардов долларов. И хотя многие могут посчитать такое сравнение некорректным, весьма забавно, что при нынешней капитализации биткоин мог бы стать 13 по величине корпорацией в мире.

Еще в марте этого года Bitcoin дешевел до пяти тысяч долларов, но с тех пор он стабильно растет. С начала 2020 года криптовалюта подорожала на 270%.

Как это обычно происходит, в унисон с Bitcoin дорожают и другие основные криптовалюты (альткоины). По данным отраслевого трекера Coinmarketcap.com, общая рыночная капитализация виртуальных валют сейчас составляет $726,25 миллиарда долларов и больше 500 миллиардов долларов приходится на Bitcoin.

В начале декабря Рада приняла в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют в Украине.