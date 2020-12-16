Курс Bitcoin впервые превысил 20 тысяч долларов за одну монету

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30 ноября курс биткоина обновил исторический максимум, державшийся с 2017 года, а 16 декабря самая главная криптовалюта взяла очередной знаменательный рубеж — впервые за всю историю ее стоимость превысила 20 тысяч долларов за одну монету. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.

Новый максимум, зафиксированный в ходе торгов 16 декабря, — 20 817,80 доллара. Последние пару часов криптовалюта остается стабильной, торгуясь в коридоре $20 700-$20 850. Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (18:37 по Киеву) курс составляет $20 708,32.

Сейчас происходит очередной всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Как отмечает Reuters, за последний год главная криптовалюта подорожала на 180%, что обусловлено общим повышением интереса инвесторов к рискованным активам и надежд на становление криптовалют общепринятым средством платежа в обозримом будущем.

Как это обычно происходит, в унисон с Bitcoin дорожают и другие основные криптовалюты. Не исключено, что в обозримом будущем нас ждет повторение ситуации 2017 года (собственно, не так давно сообщалось, что NVIDIA продала криптомайнерам видеокарт GeForce RTX 30-й серии на сумму $175 млн) и очередной виток роста цен на видеокарты (хотя, казалось бы, куда еще выше). Но как обычно, строить точные прогнозы здесь невозможно.

В начале декабря Рада приняла в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют в Украине.