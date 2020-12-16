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Курс Bitcoin впервые превысил 20 тысяч долларов за одну монету

Курс Bitcoin впервые превысил 20 тысяч долларов за одну монету

Курс Bitcoin впервые превысил 20 тысяч долларов за одну монету


30 ноября курс биткоина обновил исторический максимум, державшийся с 2017 года, а 16 декабря самая главная криптовалюта взяла очередной знаменательный рубеж — впервые за всю историю ее стоимость превысила 20 тысяч долларов за одну монету. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk, отслеживающего стоимость криптовалют на разных биржах.

Новый максимум, зафиксированный в ходе торгов 16 декабря, — 20 817,80 доллара. Последние пару часов криптовалюта остается стабильной, торгуясь в коридоре $20 700-$20 850. Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (18:37 по Киеву) курс составляет $20 708,32.

Курс Bitcoin впервые превысил 20 тысяч долларов за одну монету

Сейчас происходит очередной всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Как отмечает Reuters, за последний год главная криптовалюта подорожала на 180%, что обусловлено общим повышением интереса инвесторов к рискованным активам и надежд на становление криптовалют общепринятым средством платежа в обозримом будущем.

Как это обычно происходит, в унисон с Bitcoin дорожают и другие основные криптовалюты. Не исключено, что в обозримом будущем нас ждет повторение ситуации 2017 года (собственно, не так давно сообщалось, что NVIDIA продала криптомайнерам видеокарт GeForce RTX 30-й серии на сумму $175 млн) и очередной виток роста цен на видеокарты (хотя, казалось бы, куда еще выше). Но как обычно, строить точные прогнозы здесь невозможно.

Курс Bitcoin впервые превысил 20 тысяч долларов за одну монету

В начале декабря Рада приняла в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют в Украине.

Рада приняла в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют

  • В прошлый раз курс Bitcoin резко вырос в конце 2017 года: в октябре он превысил $5 000 долларов, в ноябре — $10 000 долларов, а в середине декабря преодолел рубеж в $20 000 долларов. После этого криптовалюта стала резко дешеветь и под конец 2018 года упала ниже $4000, а к устойчивому росту она вернулась только в конце 2019 года.
  • 11 мая 2020 года Bitcoin пережил третий «халвинг»: размер вознаграждения за добавление нового блока в блокчейн снизился вдвое — до 6,25 BTC.
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