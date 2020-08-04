Благодаря частотам в диапазоне 900 МГц «Киевстар» увеличил покрытие 4G в 6 областях Украины

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За период с июля по начало августа 2020 года оператор сотовой связи «Киевстар» подключил к 4G связи 741 населенный пункт в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях. В основном это отдалённые села, где проживает от 20 до нескольких тысяч человек. Подключить эти населенные пункты к связи 4G стало возможным благодаря использованию радиочастот диапазона 900 МГц.

В июле 2020 года операторы мобильной связи Украины приступили к обмену радиочастотами (рефарминг) в диапазоне 900 МГц. Этому предшествовали почти 2 года работы мобильных операторов, телеком регулятора и государственных органов.

В «Киевстар» заявляют, что использование частот диапазона 900 МГц ускорит развитие сетей 4G по всей Украине. Эти частоты обеспечивают больший радиус покрытия для базовых станций, что позволяет предоставлять скоростной мобильный интернет даже в самых отдалённых населённых пунктах и на автодорогах.

На сегодняшний день сеть 4G от «Киевстар» охватывает более 12 тыс. больших и малых населённых пунктов. В планах компании за 2 года обеспечить возможность доступа к скоростному мобильному интернету для 90% населения Украины.