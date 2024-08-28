Блогеры из TikTok надругались над храмом в Камбодже, чтобы воссоздать игру Temple Run

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В видео на фоне 900-летнего объекта, который входит в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО, туристы пробегали сквозь камбоджийский храм Ангкор-Ват, имитируя события Temple Run — мобильной игры в жанре бесконечного ранера.

Серия роликов, опубликованная в TikTok, возмутила многих историков и защитников памяток, которые назвали занятия блогеров «катастрофой».

«Это не просто потенциальный материальный ущерб из-за того, что люди прыгают через камни или спотыкаются о них, это вред духовной и культурной ценности храмов», — сказал в комментарии Bloomberg консультант по охране природы Саймон Воррак.

В то же время это не первый случай, когда блогеры надругаются над памятками в Ангкоре — в апреле, к примеру, власти пожаловались, что ютуберы для видео издевались над местными обезьянами.

«Люди часто забывают, что Ангкор-Ват и другие храмы — это места живого культурного наследия для камбоджийцев», — сказала в комментарии Business Insider профессор археологии Орегонского университета Элисон Картер. «Если что-то запрещено делать в церкви или мечети, этого не стоит делать и в ангкорском храме».

В то же время некоторые камбоджийцы в соцсетях выступили в защиту блогеров, отмечая, что подобная тенденция в TikTok может пойти на пользу местной туристической отрасли, которая пришла в упадок после пандемии COVID-19.

Министерство туризма Камбоджи и Национальное управление ASPARA, которое отвечает за защиту археологического памятника, пока не отреагировали на запрос журналистов о комментарии.

Ангкор-Ват можно увидеть в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» 2001 года, также подобные на руины храма элементы использовались в самой игре Temple Run. Всего в Ангкоре размещено более 100 храмов, и территория считается одним из важнейших археологических памятников в Юго-Восточной Азии. До начала пандемии Ангкор посетили рекордные 6,6 млн туристов, в этом году руины привлекли внимание 630 тысяч гостей.

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