Bloomberg: Twitter планирует разрешить пользователям скрывать их старые твиты и «выходить из чата»





Администрация сервиса микроблогов Twitter рассматривает возможность расширения настроек приватности, рассказали источники Bloomberg.

Источник описывает новые функции как набор изменений «социальной конфиденциальности», призванных сделать соцсеть Twitter уютнее для всех и каждого. С сентября Twitter начнет предлагать пользователям проверить статус своего профиля — внутренне исследование показало, что многие даже не знают, какой у них профиль (открытый или закрытый).

Но, пожалуй, наиболее существенной представляется другая возможность — архивирование старых твитов. По задумке, пользователи смогут скрывать свои публикации по прошествии какого-то времени — например, спустя 30, 60, 90 дней или год.

Разработчики также рассматривают несколько других возможностей. Среди них — ограничение круга людей, которые могут видеть понравившиеся публикации, выход из беседы (удаление самого себя или упоминания из ветки обсуждения) и удаление подписчиков без их блокировки.

Никаких точных сроков доступности вышеперечисленных функций пока нет, а архивация твитов сейчас находится в «концептуальной фазе». Но с сентября Twitter в тестовом режиме откроет для ограниченного числа функцию удаления подписчиков, а возможность «выходить из чата» должна появится до конца этого года. Представитель Twitter подтвердил The Verge, что тестирование некоторых из этих функций стартует уже следующей неделе.

Накануне соцсеть начала тестировать среди англоязычных аккаунтов режим безопасности, который автоматически блокирует за твиты, содержащие «оскорбительные» и «токсические» выражения. Также Twitter запустил платную функцию «суперподписок» для доступа к дополнительному контенту (пока она доступна только на iOS для ограниченного числа пользователей в США).