Blue Origin впервые испытала Crew Capsule 2.0 – новую капсулу туристического космического корабля New Shepard с «самыми большими окнами в космос»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая главе Amazon и самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу, стала еще на шаг ближе к своей заветной цели – выполнению коммерческих туристических полетов в космос. Вчера компания провела очередной, седьмой по счету успешный запуск многоразовой ракетной системы New Shepard. Если быть точным, то в рамках миссии Mission 7 (M7) компания впервые запустила новую капсулу туристического космического корабля New Shepard – Crew Capsule 2.0. Ракета была запущена со стартовой площадки Blue Origin в Западном Техасе.

На канале Blue Origin в YouTube есть небольшой ролик с основными моментами.

В описании к видео говорится, что на борту ракеты также находилось 12 коммерческих, исследовательских и научных инструментов.

Ракета взлетела на высоту 98,16 км над уровнем земли (99,27 км над уровнем моря) и затем благополучно возвратилась на Землю. Вслед за ней на парашютах успешно опустилась капсула, поднявшаяся перед этим на высоту 98,27 км (99,39 км).

Отметим, что Crew Capsule 2.0 получила «самые крупные среди всех космических кораблей окна». Окна Crew Capsule 2, имеющие прямоугольную форму с закругленными углами, достигают 73 см в ширину и более одного метра в высоту. Вне всяких сомнений, вид из этих окон будет невероятным. Полноценно оценить внутренне убранство капсулы можно по изображениям, которые мы публиковали ранее.

Отметим, что в последний раз Blue Origin проводила испытания New Shepard больше года назад. И вообще этот год для компании прошел как-то «тихо», если не считать завершение сборки и первые огневые испытания двигателя BE-4 для ракет New Glenn и ULA Vulcan.

Ранее главный исполнительный директор Blue Origin Боб Смит говорил, что компания планирует совершить первый коммерческий полет с туристами в начале 2019 года. В данном случае это будут 11-минутные пассажирские полеты, в которых туристы смогут ощутить невесомость и узреть планетарные границы.

Не лишним будет отметить, что конкурент Blue Origin в сфере космического туризма – компания Virgin Galactic Ричарда Брэнсона – намерена совершить первый коммерческий суборбитальный полет с использованием нового корабля SpaceShipTwo на год раньше – в 2018 году.

Источник: Blue Origin