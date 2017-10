Blue Origin впервые испытала двигатель BE-4, предназначенный для ракет New Glenn и ULA Vulcan

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin провела первые огневые испытания нового ракетного двигателя BE-4. На официально странице Blue Origin в Twitter опубликовано видео процесса тестирования, проходившегося на заводе в Техасе. Этот тест представляет собой важную фазу цикла разработки двигателя.

Двигатель BE-4 компания Blue Origin разрабатывала целых шесть лет – первый экземпляр инженеры собрали в марте. Двигатель BE-4 предназначен для ракеты-носителя New Glenn, которую компания основателя интернет-гиганта Amazon Джефа Безоса намерена использовать для организации туристических полетов в космос. Ракета эта, к слову, проектируется многоразовой. Как мы уже писали ранее, первых туристов Blue Origin может отправить в космос уже в следующем году. В начале этого года компания показывала, как будет выглядеть полет тяжелой ракеты New Glenn с посадкой на плавучую платформу.

Ракета New Glenn будет существовать в вариантах с двумя и тремя ступенями. Многоразовая первая ступень ракеты будет иметь семь двигателей BE-4. Вместе они смогут создавать тягу в 1,8 тс на старте, благодаря чему New Glenn сможет доставлять на низкую опорную орбиту (НОО) до 45 т полезного груза. Первый запуск этой ракеты Blue Origin планируется произвести до 2020 года с мыса Канаверал. Само собой, без рабочих двигателей BE-4 эта цель недостижима, так что нынешний успех – большая победа для компании.

First hotfire of our BE-4 engine is a success #GradatimFerociter pic.twitter.com/xuotdzfDjF

Также Blue Origin намерена продавать BE-4 сторонним компаниям. В частности, ожидается, что разрабатываемая сейчас компанией United Launch Alliance (ULA) – совместное предприятие американских аэрокосмических и оборонных гигантов Boeing и Lockheed Martin – ракета Vulcan, как ожидается, будет использовать двигатели BE-4. Напомним, Vulcan разрабатывается на замену Atlas V, в которой используются российские двигатели РД-180. Справедливости ради отметим, что вопрос с применением BE-4 в Vulcan пока окончательно не решен. Blue Origin является достаточной молодой компанией (она была основана в 2000 году). И с одной стороны, ULA всегда поддерживала партнерские отношения с компанией Безоса, но с другой – есть более опытный партнер Aerojet Rocketdyne. Именно эта компания отвечала за поставку основных двигателей для Space Shuttle и сейчас разрабатывает двигатель AR-1, который в конечном итоге может найти применение в Vulcan. К тому же, Aerojet очень сильно хочет, чтобы именно ее двигатель использовался в ракете Vulcan, используя для этого все возможные рычаги влияния. Впрочем, ULA ранее ясно дала понять, что в приоритете двигатель BE-4, несмотря на давление чиновников выбрать более опытного поставщика.

ULA рассчитывает приступить к первым запускам Vulcan в 2019 году. К тому времени должны быть готовы оба двигателя-претендента – и BE-4 и AR-1. Вероятнее всего, AR-1 является запасным вариантом на случай если у Blue Origin возникнут сложности с разработкой BE-4.

13 мая 2017 года Blue Origin потеряла один двигатель в результате инцидента во время испытаний, но, похоже, с тех пор компания успела оправиться. И потенциальный клиент кажется вполне доволен нынешними результатами Blue Origin. К тому же, с финансовым обеспечение у Blue Origin тоже все очень хорошо, так что у Безоса должно все получиться.

Congratulations to the entire Blue Origin team on the successful hotfire of a full-scale BE-4 engine! https://t.co/p0haqzfbYn

— ULA (@ulalaunch) October 19, 2017