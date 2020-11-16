General Motors отзывает почти 70 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt из-за риска возгорания батарей

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Всего месяц назад прокатилась волна отзывов электрокроссоверов Hyundai Kona из-за риска возгорания батареи, а теперь об аналогичной проблеме заявили в General Motors. После нескольких случаев возгорания американский автопроизводитель решил не испытывать судьбу и отозвать 68,667 экземпляров Chevy Bolt, выпущенных в период с 2017 по 2019 год.

По данным компании GM, было зафиксировано как минимум пять инцидентов возгорания полностью или почти полностью заряженных батарей электромобилей Chevrolet Bolt, произведенных компанией LG Chem на фабрике в Очанге (Южная Корея). По данным организации NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) 50,932 электромобилей, потенциально подверженных данной проблеме, находятся в США.

Во время достижения граничных уровней заряда проблемные ячейки могут задымиться или даже загореться внутри аккумуляторного блока, что может вызвать возгорание самого электромобиля и строений рядом с ним. Именно поэтому General Motors призвали владельцев электромобилей по возможности держать их не в гараже, а снаружи.

В качестве временного решения был выпущен апдейт программного обеспечения, который ограничивает максимальный уровень заряда батареи до 90% емкости. Также GM порекомендовал использовать в настройках опции «Hilltop Reserve» (для электромобилей 2017 и 2018 годов выпуска) или «Target Charge Level» (для электромобилей 2019 года выпуска), которые также искусственно ограничивают уровень максимального заряда батарей электромобилей Chevy Bolt.

Помимо General Motors и вышеупомянутого Hyundai, свои электромобили отзывали Audi (порядка 500 кроссоверов E-Tron), NIO (около 5000 кроссоверов ES8), однако с ростом количества электромобилей такие отзывы наверняка будут происходить все чаще. Справедливости ради отметим, что отзывы ДВС-автомобилей из-за разнообразных проблем происходят довольно часто, так что электромобили не особо выделяются на общем автомобильном фоне.

Напомним, что летом 2021 года General Motors собирается запустить серийное производство обновленной версии электромобиля Chevrolet Bolt EV и абсолютно новой родственной модели Chevrolet Bolt EUV в трендовом формате кроссовера.

Источник: The Verge