Бобби Котик рассказал, как Activision Blizzard пыталась купить владельца Warner Bros. и HBO — сделку на $85 млрд в 2018-м закрыла AT&T

Генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик сообщил, что в какой-то момент компания хотела приобрести Time Warner. Это могло произойти в том случае, если AT&T бы не смогла завершить приобретение медиа- и развлекательной компании за $85,4 млрд. Однако, несмотря на серьезное противодействие со стороны правительства США из-за антимонопольных соображений, в 2018 году сделка в конечном итоге была заключена, что разрушило планы Activision.

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«Мы бы взяли их интеллектуальную собственность и превратили ее в игры. Они возьмут нашу интеллектуальную собственность и превратят ее в фильм и телевизионный контент, и у нас будет невероятная компания», — сказал Котик.

Он добавил, что Activision Blizzard собрала необходимые средства и готова была действовать, если бы AT&T потерпела неудачу.

Warner Bros. Discovery (преемница Time Warner) недавно смогла добиться заметного успеха в игровом бизнесе. Игра Hogwarts Legacy стала пятой игровой франшизой стоимостью более $1 млрд.

Сейчас Microsoft активно пытается приобрести Activision Blizzard в рамках сделки стоимостью $69 млрд, но на пути встали антимонопольные органы. Это слияние было одобрено почти в 40 странах, включая ЕС. Однако в апреле Управление по конкуренции и рынку Великобритании заявило о намерении заблокировать сделку из-за опасений по поводу ее влияния на рынок облачных игр. Microsoft подала апелляцию на это решение, и дело будет рассмотрено в суде в июле. Федеральная торговая комиссия США также подала в суд на Microsoft, пытаясь заблокировать приобретение из-за опасений, связанных с негативным влиянием на конкуренцию.

Источник: videogameschronicle