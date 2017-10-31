Более 1,1 тыс. роликов было размещено на YouTube российскими группами во время проведения предвыборной кампании в США в 2016 году

В США продолжается расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Ранее Facebook и Twitter заявляли об использовании их сервисов российским агентами для распространения дезинформации в ходе минувшей предвыборной кампании президента США, а затем к таким же выводам пришла и компания Google. Теперь она поделилась более подробными сведениями о масштабах такого вмешательства.

По данным Google, в рамках кампании по распространению неправдивой информации во время предвыборной гонки 2016 года связанные с Кремлём группы потратили на рекламу $4,7 тыс. При этом русские группы создали 18 учётных записей YouTube, на которых было размещено 1108 роликов на английском языке. Общая длительность этих видео составляет около 43 часов. Часть роликов имела политический характер, некоторые – не являлись политическими. За время проведения предвыборной кампании эти ролики были просмотрены 309 тыс. раз. Однако лишь 3% от загруженных российскими группами роликов смогли набрать более 5 тыс. просмотров. Google называет такие результаты «ограниченной активностью», при этом компания заявляет, что он работает над тем, чтобы полностью исключить такую деятельность, так как не существует приемлемой величины вмешательства.

Указанная сумма в $4,7 тыс. на рекламу поступила от компании Internet Research Agency, которую американские разведывательные службы описывают как группу «профессиональных троллей», близкую к российской разведке. По словам Google, рекламные объявления не были «узко направлены» на людей в соответствии с факторами их политических убеждений или географического положения.

Пока не уточняется, имеют ли упомянутые учётные записи YouTube тот же источник, но Google описывает их как «вероятно связанных с кампанией». Как и в случае рекламы, показы роликов не были таргетированы на специфические группы пользователей.

«Видео с этих каналов не были строго ориентированы на США или на конкретный сегмент населения США», — говорится в заявлении компании.

Деятельность выявленных каналов была приостановлена.

Пока что Google не спешит делится сведениями о том, какой именно контент продвигали задействованные ролики и рекламные объявления. Компания заявляет, что она продолжит расследование и планирует внедрить «новые инициативы для обеспечения большей прозрачности и повышенной безопасности».

Google дополнительно заявила, что обнаружила «менее $35», потраченных через AdSense и Ad Exchange, а также связанные с российскими средствами пропаганды учётные записи Gmail, которые использовались для регистрации в других сервисах. Google уже проинформировала эти компании об обнаруженной активности.

Вместе с тем, следов российской пропаганды в соцсети Google+ пока обнаружить не удалось.

Другие крупные социальные платформы тоже проводят собственные расследования относительно вмешательства России в выборы президента США. По данным Facebook, с июня 2015 года по август 2017 года пользователи из России разместили около 80 тыс. записей с целью повлиять на общественное мнение по поводу президентских выборов 2016 года. Согласно этой оценке, посты увидели 126 млн американцев.

По данным Twitter, в сервисе микроблогов зарегистрировано 2752 профиля и более 36 тыс. ботов, принадлежащих российским структурам. Согласно этой информации, они автоматически опубликовали 1,4 млн сообщений о выборах. Это составляет 9,74% от всех записей об избирательной кампании.

Источник: The Verge, Reuters