Более четверти участников партнерской программы YouTube получают деньги от Shorts, но выплаты незначительны

Через год после того, как сервис YouTube включил монетизацию для видео Shorts, все больше авторов получают деньги за этот формат. Более четверти авторов в Партнерской программе YouTube теперь зарабатывают деньги с помощью YouTube Shorts. Учитывая, что в этой программе участвует более 3 млн авторов, это составляет примерно 750 тыс. авторов Shorts.

Компания не сообщает, сколько именно она выплатила создателям Shorts. Всего за последние 3 года она заплатила авторам $70 млрд, основная часть которых пришлась на длинноформатный контент.

В последнее время короткие видео становятся все более популярными. Количество коротких видео, загружаемых на YouTube, выросло на 50% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас видео Shorts насчитывают в среднем более 70 млрд ежедневных просмотров от более 2 млрд авторов в месяц. Эта функция впервые была запущена в 2020 году и с тех пор стала более интегрированной с платформой. Несмотря на такой рост, Shorts все еще не имеют такого влияния и базы, как у пользователей конкурирующей платформы TikTok.

Хотя массового перехода с TikTok на YouTube не наблюдалось, монетизация Shorts, похоже, побудила больше пользователей YouTube экспериментировать с новыми возможностями.

Тодд Шерман, руководитель продукта YouTube Shorts, считает, что связь Shorts с более широкой экосистемой YouTube дает этой функции преимущество перед конкурентами. В отличие от TikTok, пользователи YouTube могут переходить от просмотра коротких видео автора к просмотру его длинных видео или подписке на их канал — обычно это более выгодные возможности для создателей.

Требования YouTube для монетизации ниже, чем требования TikTok, что теоретически дает создателям больше возможностей зарабатывать деньги. Но некоторым авторам до сих пор трудно получать доход только от коротких видео, вероятно, из-за того, что такие видео получают гораздо более низкие выплаты, чем длинный контент YouTube. Зато многие авторы видят Shorts как способ привлечь новых подписчиков на свой основной канал.

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«Shorts — это по сути реклама, которая дает мне несколько долларов вместо того, чтобы я вообще что-то платил», — написал один пользователь Reddit на r/PartneredYouTube.

Сейчас YouTube отдает авторам Shorts только 45% дохода от рекламы, а себе оставляет 55%. Хотя с длинными видео ситуация противоположная. По словам компании, это связано с необходимостью платить за лицензирование музыки в Shorts.

Показательно, что большинство создателей YouTube Shorts зарабатывают деньги через другие возможности YouTube. Почти 80% авторов, которые получили право на участие в Партнерской программе YouTube через Shorts, получают доход благодаря длинным видео и финансированию поклонников.

Источник: The Verge

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