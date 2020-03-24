Больше инди-игр для Stadia. Google при поддержке Unity запустила программу Stadia Makers

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Не секрет, что Google всеми силами стремится добавить как можно больше игр в библиотеку Stadia. В рамках Google for Games Developer Summit была представлена очередная инициатива, направленная на достижение этой цели. Речь о Stadia Makers — программе поддержки независимых разработчиков. То есть, да, Stadia Makers должна привести к заметному росту числа инди-проектов на платформе Stadia.

Партнером Google по проекту Stadia Makers выступает небезызвестная Unity Technologies. К слову, буквально на днях последняя сделала обучающие курсы Unity Learn Premium бесплатными на три месяца.

Google выделяет три ключевых преимущества программы Stadia Makers:

техническая помощь Unity на протяжении всего цикла разработки проекта;

до пяти девкитов Stadia (в зависимости от размера команды разработчиков);

частичное финансирование с целью «компенсации» некоторых затрат на разработку для другой платформы.

Прямо сейчас программа открыта для разработчиков, разрабатывающих игры на движке Unity 2019.3 или более поздней версии, планируют релиз на 2020 или 2021 год и готовы предложить поддержку Stadia при запуске (требования об эксклюзивности нет).

Желающие подать заявку на участие в программе Stadia Makers могут сделать это на официальном сайте. К слову, разработчики из Украины тоже могут принимать участие в программе.

Источник: Google