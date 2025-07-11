Новости Неделя ИИ 11.07.2025 comment views icon

Больше никаких Бомбардиро Крокодило: с 15 июля YouTube оставит ИИ-авторов без денег

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Больше никаких Бомбардиро Крокодило: с 15 июля YouTube оставит ИИ-авторов без денег

YouTube официально обновляет правила Партнерской программы (YPP) — под прицелом оказался контент, сгенерированный искусственным интеллектом.

С 15 июля платформа будет еще больше отсеивать массово созданный, повторяющийся и неоригинальный контент. Хотя и раньше монетизация должна была быть только у тех, кто публикует уникальный контент с настоящим голосом автора.

«YouTube всегда требовал от авторов загружать «оригинальный» и «аутентичный» контент», — объясняет компания в официальном обращении.

То есть требования не то чтобы обновили с нуля, а детализировали как выглядит «неаутентичный» контент в 2025 году. Цель — лучше выявлять и демонетизировать видео, которые массово генерируются, повторяются или выглядят как спам. Редактор YouTube Рене Ричи назвал изменения «незначительным обновлением действующей политики».

«Чтобы уточнить, это незначительное обновление наших давних правил YPP, которое поможет нам лучше выявлять, когда контент является массово производимым или слишком повторяющимся. Такой тип контента уже в течение многих лет не подлежит монетизации, и зрители часто воспринимают его как спам», — объяснил представитель компании.

Обновленный текст политики еще не опубликован, но YouTube уточняет, что речь не идет о жестком запрете всех видео, сгенерированных ИИ. То есть оригинальный контент, в котором ИИ только используется «для улучшения» ролика, будут монетизировать. YouTube также уверяет, что обновление не коснется каналов, которые создают контент-реакции или используют фрагменты из других источников — при условии, что они соблюдают требования YPP. То есть под прицелом — именно массовый и неоригинальный спам, а не видео с анализами, обзорами или ремиксами.

Платформа подчеркивает: ключевыми являются вклад создателя, настоящий голос, аутентичная подача и отсутствие «ленивого» автоматизированного монтажа. Каналы, которые повторно публикуют чужие ролики, добавляют поверх озвучку ИИ или полностью автоматизируют видео, больше не смогут зарабатывать.

Этот шаг стал ответом на «цунами» кликбейтного контента и фейковых видео, созданных генеративным ИИ, которые заполонили платформу. Многие такие каналы годами оставались монетизированными и зарабатывали на рекламе, хотя подпадали под запрет. Формально большинство этих требований действовали уже давно, но сейчас YouTube просто конкретизирует правила в ответ на технологические изменения и бум генеративного ИИ. Примечательно, что как раз недавно платформа наоборот смягчила правила модерации.

Источник: YouTube Help

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