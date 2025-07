Больше никаких Бомбардиро Крокодило: с 15 июля YouTube оставит ИИ-авторов без денег

YouTube официально обновляет правила Партнерской программы (YPP) — под прицелом оказался контент, сгенерированный искусственным интеллектом.

С 15 июля платформа будет еще больше отсеивать массово созданный, повторяющийся и неоригинальный контент. Хотя и раньше монетизация должна была быть только у тех, кто публикует уникальный контент с настоящим голосом автора.

То есть требования не то чтобы обновили с нуля, а детализировали как выглядит «неаутентичный» контент в 2025 году. Цель — лучше выявлять и демонетизировать видео, которые массово генерируются, повторяются или выглядят как спам. Редактор YouTube Рене Ричи назвал изменения «незначительным обновлением действующей политики».

Not exactly.. to clarify, this is a minor update to our long-standing YPP policies to help us *better identify* when content is mass-produced or repetitive. This type of content has already been ineligible for monetization for years, and is content viewers often consider spam

— TeamYouTube (@TeamYouTube) July 3, 2025