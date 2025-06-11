YouTube смягчает модерацию — когда общественный интерес перевешивает возможный вред

Тематика свободы слова и модерации контента — это как мина замедленного действия для технологических гигантов. Особенно когда приближаются выборы или общество начинает остро реагировать на чувствительные темы. И вот YouTube решил немного расширить границы допустимого. Теперь платформа будет позволять больше противоречивых видео, если посчитает, что они имеют «общественную ценность». Что это означает на практике?
Не удивляйтесь, если в вашей ленте появится больше горячих тем. Подобно Meta, YouTube решил смягчить политику модерации. Если раньше видео могли блокировать на платформе за нарушение правил, то теперь в ход идет новая логика: если «общественный интерес» преобладает над потенциальным вредом, видео остается.
По данным The New York Times, YouTube предоставил модераторам новые инструкции и провел дополнительное обучение. Теперь, прежде чем удалить что-то спорное, модераторы должны взвесить: это просто провокация или важное высказывание с точки зрения общества?
К таким темам отнесли обсуждение выборов, идеологий, социальных движений, расы, гендера, сексуальности, абортов, иммиграции и цензуры. То, что раньше блокировалось почти мгновенно, теперь получает второй шанс — если будет считаться, что публика имеет право это увидеть.
Ранее действовало правило: если хотя бы четверть видео нарушала политику платформы, оно удалялось. Теперь предел подняли до 50%. А если случай сомнительный — модераторы не рубят с плеча, а обращаются к руководству. Интересная новая философия: лучше посоветоваться, чем перегнуть палку.
Эти изменения — не с неба упали. Еще до выборов в США 2024 года YouTube начал разрешать контент, нарушающий правила, если он имеет образовательную, документальную, научную или художественную ценность. Новые же правила расширяют эту практику на более широкий круг тематик.
NYT привел пример: видео под названием «RFK Jr. наносит удар КУВАЛДОЙ по генетически-модифицированным вакцинам» раньше было бы обозначено как медицинская дезинформация и удалено за нарушение правил, но теперь осталось на платформе — потому что «общественная заинтересованность перевешивает риски».
YouTube отмечает: новые правила касаются лишь небольшой части всего контента. Они нужны, чтобы важные материалы не исчезали из-за отдельных фрагментов, которые нарушают политику. Например, длинный подкаст новостей не будут удалять только из-за одного короткого момента насилия.
В целом YouTube идет тем же путем, что и другие техногиганты. После победы Трампа на выборах, многие платформы решили: слишком уж перегибали с цензурой. Самый громкий пример — Meta (Facebook и Instagram), которая отменила программы разнообразия из-за «изменения политического ландшафта». Марк Цукерберг еще в январе признал, что даже 1% «ложной» цензуры влияет на миллионы пользователей, и пообещал упростить политику модерации.
Meta уже отказывается от сторонних фактчекеров — вместо них внедряют общественные примечания, похожие на те, что популярны в соцсети X (бывший Twitter), которая после прихода Илона Маска тоже ослабила фильтры.
Итак, сомнительный и хайповый контент, который раньше пускали под нож, теперь будет оставаться на YouTube, потому что «общественная ценность» важна. Да и просмотры с рекламой лишними не будут.
YouTube будет вставлять рекламу в самые эмоциональные моменты видео — их будет определять ИИ
Источник: techspot
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