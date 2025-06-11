YouTube смягчает модерацию — когда общественный интерес перевешивает возможный вред

Тематика свободы слова и модерации контента — это как мина замедленного действия для технологических гигантов. Особенно когда приближаются выборы или общество начинает остро реагировать на чувствительные темы. И вот YouTube решил немного расширить границы допустимого. Теперь платформа будет позволять больше противоречивых видео, если посчитает, что они имеют «общественную ценность». Что это означает на практике?

Не удивляйтесь, если в вашей ленте появится больше горячих тем. Подобно Meta, YouTube решил смягчить политику модерации. Если раньше видео могли блокировать на платформе за нарушение правил, то теперь в ход идет новая логика: если «общественный интерес» преобладает над потенциальным вредом, видео остается.

По данным The New York Times, YouTube предоставил модераторам новые инструкции и провел дополнительное обучение. Теперь, прежде чем удалить что-то спорное, модераторы должны взвесить: это просто провокация или важное высказывание с точки зрения общества?

К таким темам отнесли обсуждение выборов, идеологий, социальных движений, расы, гендера, сексуальности, абортов, иммиграции и цензуры. То, что раньше блокировалось почти мгновенно, теперь получает второй шанс — если будет считаться, что публика имеет право это увидеть.

Ранее действовало правило: если хотя бы четверть видео нарушала политику платформы, оно удалялось. Теперь предел подняли до 50%. А если случай сомнительный — модераторы не рубят с плеча, а обращаются к руководству. Интересная новая философия: лучше посоветоваться, чем перегнуть палку.

Эти изменения — не с неба упали. Еще до выборов в США 2024 года YouTube начал разрешать контент, нарушающий правила, если он имеет образовательную, документальную, научную или художественную ценность. Новые же правила расширяют эту практику на более широкий круг тематик.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

NYT привел пример: видео под названием «RFK Jr. наносит удар КУВАЛДОЙ по генетически-модифицированным вакцинам» раньше было бы обозначено как медицинская дезинформация и удалено за нарушение правил, но теперь осталось на платформе — потому что «общественная заинтересованность перевешивает риски».

YouTube отмечает: новые правила касаются лишь небольшой части всего контента. Они нужны, чтобы важные материалы не исчезали из-за отдельных фрагментов, которые нарушают политику. Например, длинный подкаст новостей не будут удалять только из-за одного короткого момента насилия.

В целом YouTube идет тем же путем, что и другие техногиганты. После победы Трампа на выборах, многие платформы решили: слишком уж перегибали с цензурой. Самый громкий пример — Meta (Facebook и Instagram), которая отменила программы разнообразия из-за «изменения политического ландшафта». Марк Цукерберг еще в январе признал, что даже 1% «ложной» цензуры влияет на миллионы пользователей, и пообещал упростить политику модерации.

Meta уже отказывается от сторонних фактчекеров — вместо них внедряют общественные примечания, похожие на те, что популярны в соцсети X (бывший Twitter), которая после прихода Илона Маска тоже ослабила фильтры.

Итак, сомнительный и хайповый контент, который раньше пускали под нож, теперь будет оставаться на YouTube, потому что «общественная ценность» важна. Да и просмотры с рекламой лишними не будут.

Источник: techspot