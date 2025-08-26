Первый взгляд на "нового Рэмбо" Ноя Сентинео из закулисья фильма "Уличный боец"

Ной Сентинео поделился снимком своего обновленного телосложения для фильма «Уличный боец» и роли Кена Мастерса. Вместе с тем, мы фактически получаем первый взгляд на «нового Рэмбо», поскольку именно этот актер заменит Сильвестра Сталлоне в предстоящем приквеле.
На снимке Ной демонстрирует свой существенно видоизмененный внешний вид с подкачанной фигурой и белокурыми волосами, что соответствует образу Кена Мастерса — второго по популярности персонажа в серии файтингов Street Fighter, которого впервые представили в 1987 году как вариацию Рю.
Noah Centineo on the set of ‘STREET FIGHTER.’
He’s set to play Ken Masters. pic.twitter.com/TRQS0gP4Gx
— The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) August 25, 2025
Сентинео ранее снялся в сериалах «Всем парням, которых я любила раньше» и «Шантаж», а в будущем, кроме главной роли в фильме «Уличный боец», также выступит как «юная замена» Сильвестру Сталлоне в приквеле о Вьетнаме с предысторией Джона Рэмбо. Ожидается, что съемки стартуют в Таиланде в начале 2026 года, но, как видим, Ной уже вполне готов к работе.
Фильм «Уличный боец» — это очередная экранизация популярной файтинговой франшизы Street Fighter от Capcom, которая, кроме Сентинео, привлекла на роли:
- Рэпера 50 Cent (Балрог)
- Коди Роудса (Гайл)
- Джейсона Момоа (Бланка)
- Эндрю Шульца (Дэн)
- Романа Рейнса (Акума)
- Эндрю Кодзи (Рю)
- Каллину Лян (Чун-Ли)
- Дэвида Дастмалчяна (М. Байсон)
- Хируки Гото (Э. Хонда)
- Орвилла Пека (Вега)
- Видьюта Джаммвала (Дхалсим)
Раньше собственным, но несколько «теневым» первым взглядом на Гайла поделился рестлер Коди Роудс
Китао Сакура («Скрежет металла») взял на себя режиссерские обязанности после того, как Дэнни и Майкл Филиппу покинули проект в 2024 году. Сценарий написал Далан Массон, который выступал соавтором «Капитан Америка: Дивный новый мир».
Съемки фильма «Уличный боец» начались в Австралии 18 августа. Ранее предполагалось, что экранизация выйдет 20 марта 2026 года, однако релиз перенесли без объявления новой даты.
Фаталити! Трейлер «Мортал Комбат 2» побил рекорд по просмотрам — более 100 млн за сутки
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: