Первый взгляд на "нового Рэмбо" Ноя Сентинео из закулисья фильма "Уличный боец"

Ной Сентинео поделился снимком своего обновленного телосложения для фильма «Уличный боец» и роли Кена Мастерса. Вместе с тем, мы фактически получаем первый взгляд на «нового Рэмбо», поскольку именно этот актер заменит Сильвестра Сталлоне в предстоящем приквеле.

На снимке Ной демонстрирует свой существенно видоизмененный внешний вид с подкачанной фигурой и белокурыми волосами, что соответствует образу Кена Мастерса — второго по популярности персонажа в серии файтингов Street Fighter, которого впервые представили в 1987 году как вариацию Рю.

Сентинео ранее снялся в сериалах «Всем парням, которых я любила раньше» и «Шантаж», а в будущем, кроме главной роли в фильме «Уличный боец», также выступит как «юная замена» Сильвестру Сталлоне в приквеле о Вьетнаме с предысторией Джона Рэмбо. Ожидается, что съемки стартуют в Таиланде в начале 2026 года, но, как видим, Ной уже вполне готов к работе.

Фильм «Уличный боец» — это очередная экранизация популярной файтинговой франшизы Street Fighter от Capcom, которая, кроме Сентинео, привлекла на роли:

  • Рэпера 50 Cent (Балрог)
  • Коди Роудса (Гайл)
  • Джейсона Момоа (Бланка)
  • Эндрю Шульца (Дэн)
  • Романа Рейнса (Акума)
  • Эндрю Кодзи (Рю)
  • Каллину Лян (Чун-Ли)
  • Дэвида Дастмалчяна (М. Байсон)
  • Хируки Гото (Э. Хонда)
  • Орвилла Пека (Вега)
  • Видьюта Джаммвала (Дхалсим)

Раньше собственным, но несколько «теневым» первым взглядом на Гайла поделился рестлер Коди Роудс

Китао Сакура («Скрежет металла») взял на себя режиссерские обязанности после того, как Дэнни и Майкл Филиппу покинули проект в 2024 году. Сценарий написал Далан Массон, который выступал соавтором «Капитан Америка: Дивный новый мир».

Съемки фильма «Уличный боец» начались в Австралии 18 августа. Ранее предполагалось, что экранизация выйдет 20 марта 2026 года, однако релиз перенесли без объявления новой даты.

Фаталити! Трейлер «Мортал Комбат 2» побил рекорд по просмотрам — более 100 млн за сутки

