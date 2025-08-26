Первый взгляд на "нового Рэмбо" Ноя Сентинео из закулисья фильма "Уличный боец"

Ной Сентинео поделился снимком своего обновленного телосложения для фильма «Уличный боец» и роли Кена Мастерса. Вместе с тем, мы фактически получаем первый взгляд на «нового Рэмбо», поскольку именно этот актер заменит Сильвестра Сталлоне в предстоящем приквеле.

На снимке Ной демонстрирует свой существенно видоизмененный внешний вид с подкачанной фигурой и белокурыми волосами, что соответствует образу Кена Мастерса — второго по популярности персонажа в серии файтингов Street Fighter, которого впервые представили в 1987 году как вариацию Рю.

Noah Centineo on the set of ‘STREET FIGHTER.’ He’s set to play Ken Masters. pic.twitter.com/TRQS0gP4Gx — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) August 25, 2025

Сентинео ранее снялся в сериалах «Всем парням, которых я любила раньше» и «Шантаж», а в будущем, кроме главной роли в фильме «Уличный боец», также выступит как «юная замена» Сильвестру Сталлоне в приквеле о Вьетнаме с предысторией Джона Рэмбо. Ожидается, что съемки стартуют в Таиланде в начале 2026 года, но, как видим, Ной уже вполне готов к работе.

Фильм «Уличный боец» — это очередная экранизация популярной файтинговой франшизы Street Fighter от Capcom, которая, кроме Сентинео, привлекла на роли:

Рэпера 50 Cent (Балрог)

Коди Роудса (Гайл)

Джейсона Момоа (Бланка)

Эндрю Шульца (Дэн)

Романа Рейнса (Акума)

Эндрю Кодзи (Рю)

Каллину Лян (Чун-Ли)

Дэвида Дастмалчяна (М. Байсон)

Хируки Гото (Э. Хонда)

Орвилла Пека (Вега)

Видьюта Джаммвала (Дхалсим)

Раньше собственным, но несколько «теневым» первым взглядом на Гайла поделился рестлер Коди Роудс

Китао Сакура («Скрежет металла») взял на себя режиссерские обязанности после того, как Дэнни и Майкл Филиппу покинули проект в 2024 году. Сценарий написал Далан Массон, который выступал соавтором «Капитан Америка: Дивный новый мир».

Съемки фильма «Уличный боец» начались в Австралии 18 августа. Ранее предполагалось, что экранизация выйдет 20 марта 2026 года, однако релиз перенесли без объявления новой даты.