Фильм "Уличный боец" получил новую дату выхода и первый постер с "маленькой Россией"

Боевик Китао Сакурая «Уличный боец» получил новый «дом» в Paramount, а с ним и более позднюю дату выхода. Впрочем, есть и хорошие новости: наконец-то раскрыт полный актерский состав и детали сюжета.

Согласно официальному синопсису, действие фильма происходит в 1993 году:

«Уличные бойцы Рю (Эндрю Кодзи) и Кен Мастерс (Ной Сентинео) снова оказываются в бою, когда таинственная Чун-Ли (Каллина Лян) вербует их для следующего Всемирного турнира воинов: жестокого столкновения кулаков, фатума и ярости. Но за этой королевской битвой скрывается смертельный заговор, который заставляет их противостоять друг другу и демонам своего прошлого. И если они этого не сделают, то ИГРА ЗАКОНЧИЛАСЬ!».

Полный список актеров:

Эндрю Кодзи — Рю

Ноа Сентинео — Кен

Каллина Лян — Чун-Ли

Коди Родес — Гайл

Орвилл Пэк — Вега

50 Cent — Балрог

Джейсон Момоа — Бланка

Видьют Джаммвал — Дхалсим

Оливье Рихтерс — Зангиев

Хируки Гото — Э. Хонда

Дэвид Дастмалчян — М. Байсон

Роман Рейнс — Акума

Эндрю Шульц — Дэн Хибики

Эрик Андреас — Дон Соваж

Мел Джарнсон — Кэмми

Рейна Валландингем — Джули

Александр Волкановски — Джо

Наряду с объявлением актерского состава, официальный аккаунт фильма «Уличный боец» поделился в Instagram снимками, оформленными в стиле классического экрана выбора персонажей из Street Fighter II.

Как видим, создателей фильма не смущает присутствие российского флага на постере, представляющего игрока Зангиева, также известного как Красный Циклон, созданного как прототип к советскому рестлеру Виктору Зангиеву. Из минусов: Голливуд до сих пор продвигает российских персонажей везде, где только возможно, из плюсов — Россия на карте стала очень маленькой.

Давние фанаты Street Fighter узнают многих персонажей из игры 1991 года Street Fighter II, включая главное трио Рю, Кена и Чун-Ли, а также Гайла. Следует отметить, что М. Байсон и Вега — это американские версии, чьи имена иногда меняются за пределами США и некоторых других территорий. Ранее собственным, но несколько «теневым» первым взглядом на Гайла поделился рестлер Коди Роудс.

Есть также несколько малоизвестных персонажей: Джо из оригинальной игры Street Fighter 1987 года; Джули, одна из двух подбоссов из Street Fighter Alpha, вместе со своей спутницей Джуни, которой, кажется, нет в фильме. В то же время самым неизвестным из всех является Дон Соваж в исполнении Эрика Андре, фоновый персонаж одного из этапов игры Street Fighter V 2016 года.

«Уличный боец» выйдет в кинотеатрах 16 октября 2026 года.