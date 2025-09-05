Новости Кино 05.09.2025 comment views icon

Фильм "Уличный боец" получил новую дату выхода и первый постер с "маленькой Россией"

Катерина Даньшина

Фільм "Вуличний боєць" отримав нову дату виходу і перший постер з "маленькою Росією"

Боевик Китао Сакурая «Уличный боец» получил новый «дом» в Paramount, а с ним и более позднюю дату выхода. Впрочем, есть и хорошие новости: наконец-то раскрыт полный актерский состав и детали сюжета.

Согласно официальному синопсису, действие фильма происходит в 1993 году:

«Уличные бойцы Рю (Эндрю Кодзи) и Кен Мастерс (Ной Сентинео) снова оказываются в бою, когда таинственная Чун-Ли (Каллина Лян) вербует их для следующего Всемирного турнира воинов: жестокого столкновения кулаков, фатума и ярости. Но за этой королевской битвой скрывается смертельный заговор, который заставляет их противостоять друг другу и демонам своего прошлого. И если они этого не сделают, то ИГРА ЗАКОНЧИЛАСЬ!».

Полный список актеров:

  • Эндрю Кодзи — Рю
  • Ноа Сентинео — Кен
  • Каллина Лян — Чун-Ли
  • Коди Родес — Гайл
  • Орвилл Пэк — Вега
  • 50 Cent — Балрог
  • Джейсон Момоа — Бланка
  • Видьют Джаммвал — Дхалсим
  • Оливье Рихтерс — Зангиев
  • Хируки Гото — Э. Хонда
  • Дэвид Дастмалчян — М. Байсон
  • Роман Рейнс — Акума
  • Эндрю Шульц — Дэн Хибики
  • Эрик Андреас — Дон Соваж
  • Мел Джарнсон — Кэмми
  • Рейна Валландингем — Джули
  • Александр Волкановски — Джо

Наряду с объявлением актерского состава, официальный аккаунт фильма «Уличный боец» поделился в Instagram снимками, оформленными в стиле классического экрана выбора персонажей из Street Fighter II.

Нехай розпочнеться турнір! Фільм "Вуличний боєць" представив акторів, деталі сюжету і дату виходуНехай розпочнеться турнір! Фільм "Вуличний боєць" представив акторів, деталі сюжету і дату виходу

Как видим, создателей фильма не смущает присутствие российского флага на постере, представляющего игрока Зангиева, также известного как Красный Циклон, созданного как прототип к советскому рестлеру Виктору Зангиеву. Из минусов: Голливуд до сих пор продвигает российских персонажей везде, где только возможно, из плюсов — Россия на карте стала очень маленькой.

Давние фанаты Street Fighter узнают многих персонажей из игры 1991 года Street Fighter II, включая главное трио Рю, Кена и Чун-Ли, а также Гайла. Следует отметить, что М. Байсон и Вега — это американские версии, чьи имена иногда меняются за пределами США и некоторых других территорий. Ранее собственным, но несколько «теневым» первым взглядом на Гайла поделился рестлер Коди Роудс.

Есть также несколько малоизвестных персонажей: Джо из оригинальной игры Street Fighter 1987 года; Джули, одна из двух подбоссов из Street Fighter Alpha, вместе со своей спутницей Джуни, которой, кажется, нет в фильме. В то же время самым неизвестным из всех является Дон Соваж в исполнении Эрика Андре, фоновый персонаж одного из этапов игры Street Fighter V 2016 года.

«Уличный боец» выйдет в кинотеатрах 16 октября 2026 года.

