Bosch: Использование систем ИИ на производстве позволит сэкономить около €1 млрд к 2025 году





Компания Bosch разработала систему искусственного интеллекта для сферы производства, которая призвана определять аномалии и сбои производственного процесса на самой ранней стадии. Это позволяет существенно сократить количество брака и улучшить качество конечной продукции.

«Применение искусственного интеллекта позволит сделать заводы более эффективными, продуктивными и дружелюбными по отношению к окружающей среде, а также повысить качество выпускаемой продукции. Наш новый ИИ позволит уменьшить издержки заводов на миллионы евро», – комментирует директор по цифровым технологиям Bosch доктор Майкл Болле.

Отмечается, что новая система ИИ уже используется на пилотных производственных площадках. Благодаря этой системе площадки сократили издержки на €1-2 млн в год. Например, завод в Хильдесхайме смог определить и устранить перебои в производстве с помощью ИИ. В результате время производственного цикла сократилось на 15%.

В 2021 году Bosch намерена внедрять ИИ-системы на 50 предприятиях, выпускающих силовые установки. Системы будут подсоединены к более 800 производственным линиям. Более одного миллиарда сообщений с информацией будет ежедневно сохраняться на серверах аналитической платформы. В конечном итоге Bosch рассчитывает внедрить ИИ на всех своих производственных предприятиях, которых в настоящий момент насчитывается более 240. Компания также использует полученный опыт и ноу-хау в разработке новых технологий ИИ для серийного производства.

В течение следующих нескольких лет Bosch намерена инвестировать около €500 млн в цифровую трансформацию и подключение своих заводов к облачным технологиям. При том расчётный экономический эффект от такого перехода будет в 2 раза больше – примерно €1 млрд евро к 2025 году. Ключевой частью проекта является использование ИИ.

Универсальная система ИИ для производства, использующая облачное решение Bosch Nexeed Manufacturing Execution System (MES), автоматически собирает, сортирует и анализирует данные, поступающие из различных источников в реальном времени. Например, данные с датчиков промышленных роботов могут служить отправной точкой для определения отклонений от производственного процесса. ПО Nexeed «переводит» и визуализирует данные и строчки кода, ИИ анализирует их и даёт рекомендации, а оператор решает, какие действия в итоге необходимо предпринять.

В некоторых случаях может быть внедрена функция самостоятельной адаптации процессов для промышленных роботов и станков. Например, если просверленное отверстие в детали смещается от заданного расположения, ИИ автоматически запускает процесс отладки. Таким образом, для устранения нештатной ситуации и минимизации брака даже не потребуется вмешательство оператора.