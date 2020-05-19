Браузер Microsoft Edge получит контекстный поиск и интеграцию с Pinterest





На стартовавшей сегодня конференции разработчиков Build 2020 компания Microsoft также анонсировала ряд новых возможностей для браузера Edge.

Одна из новых функций — контекстный поиск. Новая опция на боковой панели позволит выполнять поиск, не покидая вкладку. Достаточно будет выделить текст на странице и щелкнуть правой кнопкой мыши «поиск на боковой панели», после чего сбоку справа отобразятся результаты поиска.

Контекстный поиск будет работать и в рабочей среде: под рабочим аккаунтом можно будет запустить поиск по корпоративным документам. Для корпоративных пользователей Edge будет предусмотрена возможность автоматически переключаться между личным и рабочим аккаунтами Microsoft при переходе на рабочие ссылки.

Одновременно Microsoft объявила о сотрудничестве с популярной соцсетью Pinterest, чтобы привнести рекомендации из Pinterest в нижнюю часть панели «Коллекций» и, как отметили в компании, «предложить пользователям новые идеи для вдохновения и решения задач». Напомним, «Коллекции» используются для создания подборок разнотипного контента (ссылки, изображения, текст). Кроме того, коллекции теперь можно отправлять не только в Excel и Word, но и в OneNote.

Обе функции станут доступны тестировщикам в инсайдерских каналах Beta и Canary в ближайшие недели. Когда они доберутся до пользовательской версии Microsoft Edge, пока не сообщается.

Microsoft также работает над улучшением поддержки Progressive Web Apps (PWA) в Edge. Последние сборки Windows 10 включают возможность для приложений PWA обмениваться контентом, и они выглядят и работают в Windows как родные и могут отображаться вместе с остальными в меню «Пуск».

К сожалению, никаких обновлений по срокам доступности полной истории и синхронизации вкладок в Edge пока нет. Сейчас это большой недостаток по сравнению с тем же Chrome, что затрудняет использование Edge на нескольких компьютерах, а также устройствах с iOS и Android. Ранее Microsoft обещала, что она будет доступна летом, но пока она даже не появилась ни в ежедневны, ни еженедельных бета-версиях Edge.

Источник: The Verge