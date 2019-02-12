Браузер Samsung Internet Browser преодолел рубеж в 1 млрд загрузок в Google Play Store

В магазине Google Play представлено не так много приложений, которые скачали более одного миллиарда раз. Если быть точным, то по состоянию на январь 2019 года в клубе «миллиардников» состояло 28 приложений, причем 19 из них — это приложения Google. Теперь к этому лагерю присоединилось приложение Samsung Internet Browser.

Samsung Internet Browser — это браузер корейского гиганта, основанный на движке Chromium, который изначально доступен только для владельцев мобильных устройств Samsung. ПО Samsung Internet Browser появилось в Google Play Store летом 2017 года. И вот сейчас счетчик его загрузок в каталоге Google Play перевалил за 1 млрд. С учетом того, что мы отметили в первом абзаце, это весьма значимое достижение. Стоит добавить, что отметку в 500 млн загрузок приложение преодолело примерно год назад. Да, Samsung Internet Browser является предустановленным приложением на смартфонах Samsung, что, конечно же, помогло ему достичь этого рубежа, но все же.

У Samsung Internet Browser количество загрузок больше, чем у Firefox и Opera вместе взятых, хотя последние не идут предустановленными на мобильных устройства. У Google Chrome, который предустановлен практически на каждом Android-смартфоне, тоже более «1 млрд загрузок», но счетчик Google Play Store указывает диапазон (от 1 млрд до 5 млрд), а не точное число загрузок. Так что в случае Google Chrome, который достиг «1 млрд загрузок» еще 26 июня 2015 года, показатель может составлять 3, а то и 4 млрд.

Остается добавить, что средний оценочный балл у Samsung Internet Browser немного выше, чем у Google Chrome — 4,4 против 4,3.

Желающие могут скачать Samsung Internet Browser из Google Play Store по этой ссылке.