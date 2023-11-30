Браузер Samsung Internet идет за пределы мобильных устройств компании — появилось приложение для Windows

Браузер Samsung Internet, используемый по умолчанию на смартфонах и планшетах компании, теперь доступен как отдельная программа для Windows на Microsoft Store.

Samsung Internet на базе Chromium позволяет владельцам аккаунтов Samsung импортировать открытые вкладки, закладки и сохраненные страницы, а также просматривать историю браузера подключенного телефона. Синхронизация паролей пока недоступна.

Для загрузки Samsung Internet требуется устройство на Windows 10 или более поздней версии. Он поддерживает расширения для Chrome, а также светлую и темную темы. Браузер занимает 130 МБ и одалживает эстетику у версий для телефонов и планшетов Samsung.

Поддерживается только английский и корейский языки интерфейса. Сейчас в приложении 17 оценок на Microsoft Store, среднее значение – 3,8 балла.